Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города

С приходом сентября в Подмосковье многие жители сталкиваются с неожиданной проблемой — активизацией жигалок, кровососущих мух, внешне схожих с обычными комнатными. Эти насекомые не только досаждают своей назойливостью, но и способны причинять ощутимый дискомфорт, кусая людей и животных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оленья муха крупным планом

Жигалки

Жигалки — это вид мух, отличающийся от привычных по внешнему виду. Их легко узнать по широким крыльям, серому окрасу с тёмными пятнами и длинному острому хоботку. В отличие от комаров, здесь не только самки, но и самцы питаются кровью, и именно это делает их особенно опасными в период массового размножения.

"Пик численности этого вида приходится на конец августа и начала осени", — пояснили в Минэкологии Московской области.

Именно поэтому в начале осени количество жалоб от жителей заметно возрастает. Особенно много мух скапливается около ферм, где есть коровы и лошади, но нередко они добираются и до населённых пунктов.

Опасность

Во время укуса жигалка впрыскивает слюну, содержащую ядовитые вещества. У человека появляется покраснение и зуд, похожие на реакцию после укуса комара, но в ряде случаев симптомы выражены сильнее. Люди с повышенной чувствительностью кожи могут страдать от отёков и болезненных ощущений.

У животных насекомые вызывают ещё больший дискомфорт, что сказывается на их здоровье и продуктивности. Именно поэтому фермеры традиционно ведут борьбу с жигалками с особой настойчивостью.

Места обитания

Основные места обитания жигалок — это территории рядом с хозяйствами и пастбищами. В сельских районах они появляются в массовом количестве, однако и городские жители не застрахованы от их нашествия. Попав в квартиры и дома, насекомые ведут себя агрессивно и атакуют даже в дневное время.

Защита

Чтобы снизить риск укусов, специалисты советуют использовать комплекс мер защиты. Простые правила помогают значительно уменьшить вероятность встречи с кровососами:

Носить одежду с длинными рукавами и брюки из плотных тканей. Обязательно надевать головной убор при выходе на улицу. Использовать репелленты, особенно в местах с повышенной активностью насекомых. Устанавливать москитные сетки на окна и двери. Для уничтожения залетевших мух применять электронные устройства или клейкие ленты-ловушки.

Профилактика

Активность жигалок обычно длится несколько недель, но именно в этот период они способны испортить отдых на природе и сделать жизнь в доме некомфортной. Защитные меры особенно важны для семей с детьми, пожилых людей и владельцев домашних животных. Чем внимательнее будут соблюдаться рекомендации, тем легче пережить сезон активности этих насекомых.