Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью

Собаки во многом похожи на людей: их характер формируется под влиянием воспитания, окружения и образа жизни. Но есть породы, которые изначально отличаются особой доброжелательностью и способны стать настоящим источником радости для семьи. Эти питомцы редко бывают в плохом настроении, любят общение и с удовольствием проводят время с людьми.

Самые дружелюбные породы собак

Кокер-спаниель

Эти собаки — неиссякаемый источник позитива. У кокер-спаниелей словно не бывает хмурых дней: они всегда полны энергии, готовы играть и радоваться жизни. Питомцы прекрасно чувствуют себя в шумной компании, ладят с другими животными и особенно обожают детей. Их дружелюбный характер делает их отличным выбором для активных семей.

Английский сеттер

Порода с ярко выраженными охотничьими корнями, поэтому сеттерам необходимы регулярные и продолжительные прогулки. В условиях города содержание такой собаки может потребовать усилий, но все компенсируется ее мягким и добрым нравом. Несмотря на охотничий инстинкт, английский сеттер совершенно лишен агрессии и всегда рад общению.

Бишон-фризе

Очаровательные "пушистики", которых часто выбирают любители небольших собак. Бишон-фризе отличается чуткостью и веселым характером, легко адаптируется к жизни в семье и становится настоящим компаньоном. Их игривость и дружелюбие помогают хозяевам чувствовать себя в кругу заботливого и ласкового друга.

Австралийский терьер

Еще одна порода для тех, кто предпочитает маленьких питомцев. Эти собаки энергичны, контактны и любят внимание. Австралийский терьер с удовольствием будет сопровождать хозяина в любых делах, а его открытый характер делает его удобным для семей с детьми.

Как выбрать собаку для семьи

Дружелюбный характер — важное качество, но при выборе породы необходимо учитывать и другие факторы. Нужно реально оценить свои возможности: наличие свободного времени, опыт в уходе за животными и условия содержания. Даже самые позитивные собаки требуют внимания и заботы, поэтому ответственность за выбор должна быть осознанной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
