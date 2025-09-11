Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Собаки — удивительные существа, которые способны высказывать свои эмоции и желания не только с помощью звуков, но и с помощью языка тела. Константин Карапетьянц, кинолог, рассказал о том, как именно можно понять чувства питомца, наблюдая за его поведением.

Собака лает
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лает

Язык тела собак: 60 сигналов о состоянии

По мнению эксперта, собаки могут использовать до 60 различных сигналов для передачи своего состояния. Эти сигналы варьируются от простых жестов до более сложных проявлений, таких как положение хвоста, ушей и изменение поведения. Например, если питомец прижал хвост, сжал тело и опустил голову, это может указывать на страх. В то время как поднятые уши и оскал говорят об агрессии.

Эмоции радости: что говорят собаки?

Не только внешние признаки, такие как хвост или уши, помогают определить настроение собаки. Собаки могут "улыбаться". Если животное широко раскрывает пасть, высовывает язык, игриво смотрит и виляет хвостом, это признаки радости и игривости. Кроме того, собака может приподнимать передние лапы, что также является знаком готовности к игре и веселью, как сообщает Москва 24.

Лай как средство общения

Лай является важным инструментом общения собак с окружающим миром. Если лай непрерывный и бурный, это обычно означает, что питомец счастлив или с нетерпением ждет чего-то. Также лай может служить сигналом к взаимодействию с другими животными. Но, как отметил Карапетьянц, лай также может быть признаком расстройства, если питомец чувствует беспокойство или нервничает.

"Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри — предупреждающий: 'Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)'. А вот рычание — это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба", — пояснил кинолог Константин Карапетьянц.

Породы собак, подходящие для семей

Некоторые породы собак идеально подходят для жизни с детьми, благодаря своим дружелюбным и спокойным характерам. Например, лабрадоры и голдены ретриверы — это активные и контактные породы, которые с радостью будут гулять в любую погоду. Эти собаки не проявляют агрессии и всегда готовы к играм, что делает их отличными спутниками для семьи.

Таким образом, несмотря на то, что собаки не могут говорить словами, они прекрасно выражают свои чувства через телесные сигналы и звуки. Важно понимать их язык, чтобы улучшить взаимопонимание и укрепить связь с питомцем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
