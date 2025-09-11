Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев

Собаки — удивительные существа, которые способны высказывать свои эмоции и желания не только с помощью звуков, но и с помощью языка тела. Константин Карапетьянц, кинолог, рассказал о том, как именно можно понять чувства питомца, наблюдая за его поведением.
По мнению эксперта, собаки могут использовать до 60 различных сигналов для передачи своего состояния. Эти сигналы варьируются от простых жестов до более сложных проявлений, таких как положение хвоста, ушей и изменение поведения. Например, если питомец прижал хвост, сжал тело и опустил голову, это может указывать на страх. В то время как поднятые уши и оскал говорят об агрессии.
Не только внешние признаки, такие как хвост или уши, помогают определить настроение собаки. Собаки могут "улыбаться". Если животное широко раскрывает пасть, высовывает язык, игриво смотрит и виляет хвостом, это признаки радости и игривости. Кроме того, собака может приподнимать передние лапы, что также является знаком готовности к игре и веселью, как сообщает Москва 24.
Лай является важным инструментом общения собак с окружающим миром. Если лай непрерывный и бурный, это обычно означает, что питомец счастлив или с нетерпением ждет чего-то. Также лай может служить сигналом к взаимодействию с другими животными. Но, как отметил Карапетьянц, лай также может быть признаком расстройства, если питомец чувствует беспокойство или нервничает.
"Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри — предупреждающий: 'Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)'. А вот рычание — это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба", — пояснил кинолог Константин Карапетьянц.
Некоторые породы собак идеально подходят для жизни с детьми, благодаря своим дружелюбным и спокойным характерам. Например, лабрадоры и голдены ретриверы — это активные и контактные породы, которые с радостью будут гулять в любую погоду. Эти собаки не проявляют агрессии и всегда готовы к играм, что делает их отличными спутниками для семьи.
Таким образом, несмотря на то, что собаки не могут говорить словами, они прекрасно выражают свои чувства через телесные сигналы и звуки. Важно понимать их язык, чтобы улучшить взаимопонимание и укрепить связь с питомцем.
