Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой комплекс упражнений, который формирует красивую осанку и снимает зажимы в спине
Сон на пороховой бочке: простое правило убережёт квартиру от огня и дыма
Частое очищение — ускоренное старение? Уберегите кожу от ошибок ухода
Цветы дарят гармонию, но лишний полив превращает горшок в рассадник неожиданных соседей
Взломать иммунитет не получится: раскрыта удивительная правда о витамине С и БАДах осенью
Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель
Шесть сценаристов — и никакой логики: чем ремейк Москва слезам не верит озадачил зрителей
Ваше зрение в опасности. ИИ раскрыл секрет, как спасти глаза от разрушения
Москва, которая не успевает наскучить: маршруты, где каждый час как маленькое открытие

Маленький хищник в доме: сколько раз на самом деле нужно кормить котёнка

2:46
Зоосфера

Появление котёнка в доме всегда связано с заботами и вопросами: как обеспечить малышу безопасность, внимание и правильное питание. Именно рацион играет ключевую роль в росте и здоровье питомца. Ошибки на этом этапе могут привести к проблемам в будущем, поэтому важно понимать, как меняются потребности кошки в разные периоды жизни и какие методы кормления лучше подходят именно вашему любимцу.

Котята
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котята

Как меняются потребности с возрастом

Организм котёнка развивается быстрее, чем у многих других животных. В первые месяцы ему требуется большое количество белков, жиров и минералов для формирования костей, зубов и мышц. До полугода рекомендуется кормить малыша трижды в день небольшими порциями.

После шести месяцев темпы роста замедляются, и можно переходить на один-два приёма пищи. Такой режим сохраняется во взрослом возрасте и подходит даже пожилым кошкам. Но стоит помнить, что у каждой особи есть свои особенности: уровень активности, обмен веществ, вес. Поэтому рацион лучше корректировать вместе с ветеринаром.

Влияние здоровья на рацион

Питание напрямую связано с самочувствием.

  • Кошка с диабетом должна получать пищу строго по расписанию введения инсулина.

  • При гипертиреозе животное постоянно ощущает голод, поэтому сначала лечат заболевание, а уже затем подбирают корм.

  • Пожилым кошкам или питомцам с проблемами зубов сложнее есть сухие гранулы. В таких случаях рекомендуют консервы, паштеты или специальные мягкие корма.

Перед изменением рациона важно провести обследование и проконсультироваться с врачом.

Сравнение способов кормления

Метод Особенности Плюсы Минусы
Свободное кормление Сухой корм всегда доступен Удобство, питомец не голодает Риск переедания и ожирения
Кормление по часам Чёткий график (1-2 раза в день) Контроль аппетита, заметны изменения Требует дисциплины хозяина
Смешанный вариант Сухой корм — в доступе, влажный — по графику Баланс контроля и свободы Нужно следить за свежестью влажного корма

Плюсы и минусы разных кормов

Вид корма Плюсы Минусы
Сухой Удобно хранить, чистит зубы Может быть жёстким для пожилых кошек
Влажный (паучи, консервы) Более вкусный и мягкий, подходит при проблемах с зубами Быстро портится, дороже
Домашняя еда Можно контролировать состав Сложно сбалансировать, требует знаний

Советы шаг за шагом

  1. Определите возраст котёнка и подберите корм, соответствующий стадии роста.

  2. Следите за весом и состоянием шерсти — это индикаторы правильности питания.

  3. Не смешивайте резко сухой и влажный корм, переходите постепенно.

  4. Держите свежую воду в постоянном доступе.

  5. При изменении поведения или аппетита обращайтесь к ветеринару.

Мифы и правда

  • Миф 1. Кошка сама знает, сколько ей нужно еды.
    Правда: многие питомцы склонны к перееданию, особенно при свободном доступе.

  • Миф 2. Домашняя еда лучше любого покупного корма.
    Правда: без знаний сложно сбалансировать рацион, поэтому промышленные корма надёжнее.

  • Миф 3. Влажный корм портит зубы.
    Правда: он не очищает их, как сухой, но сам по себе вреда не приносит.

FAQ

Какой корм лучше выбрать для котёнка?
Оптимально — специальные корма для котят с высоким содержанием белка и кальция.

Сколько стоит питание котёнка в месяц?
В среднем 1500-3000 рублей в зависимости от марки корма и размера питомца.

Можно ли кормить кошку только сухим кормом?
Да, если он высокого качества и у животного нет проблем с зубами или почками.

Исторический контекст

Интересно, что раньше кошек кормили остатками со стола — молоком, рыбой или кашей. Но со временем стало понятно, что такой рацион не обеспечивает питомцев всеми нужными веществами. С развитием зоотоваров появились промышленные корма, адаптированные под возраст и потребности кошек. Сегодня они считаются оптимальной основой рациона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать котёнку еду со стола.

  • Последствие: ожирение, болезни ЖКТ.

  • Альтернатива: готовые корма для котят.

  • Ошибка: оставлять влажный корм в миске на весь день.

  • Последствие: быстрая порча продукта.

  • Альтернатива: кормить по графику малыми порциями.

А что если у котёнка нет аппетита? В этом случае не стоит откладывать визит к врачу: снижение интереса к еде может быть симптомом болезни, особенно у молодого животного.

Интересные факты

  1. Кошки чувствуют вкус воды и предпочитают свежую — поэтому миску лучше мыть ежедневно.

  2. Усы помогают питомцу оценить ширину миски и глубину посуды.

  3. В дикой природе кошки едят до 15 раз в день маленькими порциями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число
Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая
Сентябрьский ритуал садовода: сорняки капитулируют до весны без права на реванш
Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Эти методы только портят фигуру: три ошибки, из-за которых живот становится больше
Учёные шокированы: в слюне человека найдены гигантские секреты эволюции
Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией
Птицы размером с человека и клювы-кинжалы: кто на самом деле жил после динозавров
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.