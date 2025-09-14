Птицы размером с человека и клювы-кинжалы: кто на самом деле жил после динозавров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Большинство людей представляют пингвинов как чёрно-белых обитателей льдов, но первые представители этого семейства выглядели совсем иначе. Новые находки из Новой Зеландии показывают древних птиц с длинными кинжалообразными клювами и разнообразными формами тела, которые мало напоминают привычных нам пингвинов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пингвины после динозавров

Эти птицы появились вскоре после вымирания динозавров и крупных морских рептилий. Освободившиеся экологические ниши позволили им занять ведущие позиции в прибрежных экосистемах. Отсутствие наземных хищников в Новой Зеландии дало пингвинам возможность отказаться от полёта и вырасти до впечатляющих размеров — некоторые достигали роста человека.

Удивительные окаменелости

Находки сделаны в формации Вайпара-Гринсэнд (Кентербери, Новая Зеландия), возрастом 62-58 млн лет. Среди них — четыре новых вида: Daniadyptes primaevus, Waiparadyptes gracilitarsus, Archaeodyptes waitahaorum и Waimanutaha kenlovei, а также экземпляры, отнесённые к роду Kupoupou.

Особенности костей поражают разнообразием: у одного пингвина обнаружены необычно длинные задние пальцы, у другого — один из самых полных древних черепов с клювом. Эти данные впервые позволили детально изучить форму головы и особенности питания.

Длинные прямые клювы, по мнению исследователей, служили оружием: птицы пронзали рыбу и подбрасывали её, прежде чем проглотить.

Эволюция форм и стратегий

Со временем пингвины менялись. Примерно 20 миллионов лет назад их клювы укоротились и приобрели разные формы — толстые или изогнутые, в зависимости от рациона. Эти изменения связаны с переходом к длительным погружениям и появлением новых хищников в океане.

Древние виды показывают, как птицы экспериментировали с телосложением и поведением, приспосабливаясь к новым условиям. Одни скелеты указывают на компактное, обтекаемое тело, другие — на более тяжёлые и крепкие формы.

Новая Зеландия — колыбель пингвинов

Учёные считают, что именно здесь зародились первые пингвины, а затем распространились в Антарктиду, Южную Африку и Южную Америку. Уникальное сочетание условий — отсутствие наземных хищников и изобилие пищи — создало благоприятную среду для эволюционных "экспериментов".

От охотников с копьями до обитателей льдов

Современные пингвины поражают нас своим поведением и адаптацией к суровым условиям, но их путь начался в тёплых морях. Окаменелости из Кентербери показывают, как птицы с "копьями" вместо клювов постепенно превратились в ныряльщиков, каких мы знаем сегодня.

Эти находки соединяют мир после динозавров с современностью, демонстрируя, как выживание и адаптация формировали одну из самых узнаваемых и любимых групп птиц на планете.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
