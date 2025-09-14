Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баллада о маленьком игроке: почему роскошь и игра Фаррелла не спасли фильм от провала
Самая недооценённая аминокислота: без неё спорт, мозг и иммунитет ломаются по цепочке
В Госдуме предложили солидную прибавку к пенсиям — узнайте все подробности
Английское побережье охватила миграционная буря: отели вывешивают флаги, чтобы спасти репутацию
Обычные привычки ведут к диабету: эти ошибки питания и образа жизни опаснее всего
Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса
Живые зомби под водой: почему угри продолжают ползти без мозга и ломают законы природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории

Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл

2:44
Зоосфера

Блохи - мелкие эктопаразиты, которые предпочитают шерсть домашних животных и нередко становятся проблемой для их хозяев. Они не только причиняют дискомфорт, но и могут переносить опасные болезни. Поэтому важно понимать, какие меры помогут контролировать их распространение.

собака чешется от блох
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака чешется от блох

Можно ли утопить блох

Этот вопрос часто задают владельцы животных. Ответ положительный: блохи погибают в воде, особенно если она тёплая и мыльная. При температуре около 60 °C такие ванночки становятся эффективным средством борьбы с паразитами. Этот метод подходит на ранних стадиях заражения, когда насекомых немного.

Химическая защита и её ограничения

Если проблема становится масштабной и блохи поражают не только кошек и собак, но и жильё, используют инсектицидные порошки. Они действительно уничтожают паразитов, однако имеют два минуса.

  1. Требуют повторной обработки каждые 10-15 лет.

  2. Со временем становятся менее эффективными, так как блохи вырабатывают устойчивость к действующим веществам.

Поэтому полагаться только на химию нельзя.

Жизненный цикл блох

Развитие этих насекомых проходит в четыре стадии: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь. Первые два этапа не связаны с паразитированием на животном. На превращение яйца во взрослую блоху уходит минимум два месяца.

Взрослая блоха достигает 1-3 мм, имеет красно-коричневый оттенок и отличается долгожительством, которое зависит от вида, температуры и влажности окружающей среды.

Какие виды блох опасны для питомцев

Наибольшую угрозу представляет кошачья блоха: именно она ответственна примерно за 90% заражений домашних животных. При этом она легко поражает и собак. Существуют и собачьи блохи, которые встречаются в регионах с умеренным климатом. Обе разновидности могут паразитировать также на хорьках, кроликах и других декоративных питомцах.

Как предотвратить заражение

Обнаружить блох сложно: они прячутся в самых разных местах. На улице паразиты выбирают густую траву и влажные участки. После прогулки по таким зонам полезно проверить шерсть питомца и использовать специальную расчёску.

В доме блохи селятся между половицами, в коврах, на мягких подстилках. Чтобы снизить риск их распространения, стоит чаще пылесосить, а корзины и одеяла животных регулярно стирать.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.