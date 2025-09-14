Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл

Блохи - мелкие эктопаразиты, которые предпочитают шерсть домашних животных и нередко становятся проблемой для их хозяев. Они не только причиняют дискомфорт, но и могут переносить опасные болезни. Поэтому важно понимать, какие меры помогут контролировать их распространение.
Этот вопрос часто задают владельцы животных. Ответ положительный: блохи погибают в воде, особенно если она тёплая и мыльная. При температуре около 60 °C такие ванночки становятся эффективным средством борьбы с паразитами. Этот метод подходит на ранних стадиях заражения, когда насекомых немного.
Если проблема становится масштабной и блохи поражают не только кошек и собак, но и жильё, используют инсектицидные порошки. Они действительно уничтожают паразитов, однако имеют два минуса.
Требуют повторной обработки каждые 10-15 лет.
Со временем становятся менее эффективными, так как блохи вырабатывают устойчивость к действующим веществам.
Поэтому полагаться только на химию нельзя.
Развитие этих насекомых проходит в четыре стадии: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь. Первые два этапа не связаны с паразитированием на животном. На превращение яйца во взрослую блоху уходит минимум два месяца.
Взрослая блоха достигает 1-3 мм, имеет красно-коричневый оттенок и отличается долгожительством, которое зависит от вида, температуры и влажности окружающей среды.
Наибольшую угрозу представляет кошачья блоха: именно она ответственна примерно за 90% заражений домашних животных. При этом она легко поражает и собак. Существуют и собачьи блохи, которые встречаются в регионах с умеренным климатом. Обе разновидности могут паразитировать также на хорьках, кроликах и других декоративных питомцах.
Обнаружить блох сложно: они прячутся в самых разных местах. На улице паразиты выбирают густую траву и влажные участки. После прогулки по таким зонам полезно проверить шерсть питомца и использовать специальную расчёску.
В доме блохи селятся между половицами, в коврах, на мягких подстилках. Чтобы снизить риск их распространения, стоит чаще пылесосить, а корзины и одеяла животных регулярно стирать.
