Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире

Домашние кошки кажутся защищёнными от уличных опасностей. Они не гуляют, не вступают в драки и не охотятся в траве. Но даже самый спокойный питомец, живущий исключительно в квартире, не застрахован от встречи с опасным паразитом — клещом.
Многие уверены, что клещи обитают только в траве и на кустах, но они с лёгкостью "путешествуют" вместе с человеком.
• На одежде и обуви после прогулки.
• С шерстью собак, возвращающихся с улицы.
• На букетах полевых цветов или комнатных растениях.
Этого достаточно, чтобы паразит оказался в квартире и нашёл нового "хозяина" — кошку. Особенно уязвимы питомцы, живущие в частных домах и на нижних этажах, где окна часто открыты.
После укуса клеща симптомы у кошек нередко отсутствуют. Животное ведёт себя как обычно, и только спустя недели или даже месяцы могут появиться тревожные признаки. Среди наиболее опасных болезней:
• пироплазмоз — поражает кровь и вызывает анемию;
• боррелиоз — нарушает работу суставов и сердца;
• эрлихиоз — разрушает иммунную систему.
"Кошки переносят укусы клещей тяжелее, чем собаки. Болезнь часто протекает скрытно, и владельцы обращаются уже в критической стадии", — отмечает ветеринар Александр Корнев.
Без своевременного лечения эти инфекции могут затронуть печень, почки и нервную систему.
Главная опасность — использование неподходящих средств защиты. Перметрин, популярный в собачьих каплях и ошейниках, для кошек смертелен. Даже небольшая доза способна вызвать судороги, паралич и гибель животного.
Чтобы избежать беды:
• выбирайте препараты с пометкой "для кошек";
• консультируйтесь с ветеринаром перед применением;
• не обрабатывайте котят, беременных и ослабленных животных без рекомендации специалиста.
После укуса клеща или контакта с уличными предметами наблюдайте за поведением питомца. Срочно обращайтесь к ветеринару, если заметили:
• апатию и отказ от еды;
• внезапную хромоту;
• повышение температуры;
• потемнение мочи.
Последний симптом особенно тревожный — он может указывать на разрушение эритроцитов и поражение почек.
Надёжная профилактика — это сочетание нескольких способов.
• Капли на холку — удобны в применении и действуют до 4 недель.
• Ошейники от клещей — подходят для длительной защиты, до 6-8 месяцев.
• Спреи — быстрое средство перед выездом на дачу или к ветеринару.
• Ультразвуковые устройства — альтернатива для кошек с чувствительной кожей или аллергией.
Важно: не ограничивайтесь только обработкой животного. Лежанки, подстилки, домики и переноски тоже нуждаются в регулярной дезинфекции акарицидными средствами.
• Ошибка: использовать собачьи препараты.
последствие: токсическое отравление.
альтернатива: только специализированные средства для кошек.
• Ошибка: проводить обработку раз в сезон.
последствие: риск заражения даже зимой.
альтернатива: профилактика каждые 30 дней.
• Ошибка: не следить за предметами, приносимыми с улицы.
последствие: клещи проникают в дом через одежду и обувь.
альтернатива: осматривать вещи и стряхивать перед входом.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Капли на холку
|Быстро действуют, удобны
|Нужно наносить ежемесячно
|Ошейники
|Долговременная защита
|Возможна аллергия у чувствительных кошек
|Спреи
|Мгновенный эффект
|Короткий срок действия
|Ультразвук
|Без химии
|Требует подзарядки и не всегда эффективен в одиночку
Могут ли клещи укусить кошку, которая не выходит из дома?
Да. Паразиты попадают в квартиру с улицы на одежде, обуви и букетах.
Что делать, если у кошки нашли клеща?
Снять паразита можно пинцетом или специальным крючком, а затем обязательно обратиться к ветеринару. Даже при отсутствии симптомов важно сдать анализы.
Можно ли использовать народные средства?
Эфирные масла или уксус малоэффективны и могут вызвать раздражение кожи. Лучше применять ветеринарные препараты.
• Миф: клещи опасны только весной.
правда: активны круглый год, особенно в тёплых помещениях и подъездах.
• Миф: кошка сама вылизывает клеща.
правда: паразит крепко фиксируется в коже и может передать инфекцию.
• Миф: если клещ упал сам, опасности нет.
правда: заражение могло произойти уже при укусе.
• Клещ способен прожить в квартире до 8 месяцев, дожидаясь нового хозяина.
• Самки откладывают до 3 тысяч яиц, поэтому важно уничтожать паразитов полностью.
• Кошки с ослабленным иммунитетом переносят пироплазмоз особенно тяжело — иногда требуется переливание крови.
Клещи — это не просто сезонная неприятность, а постоянная угроза, особенно для домашних животных. Забота о профилактике и внимательность к мелочам помогут сохранить кошке здоровье и долгие годы активной жизни.
