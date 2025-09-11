Фастфуд из миски? Развенчиваем мифы о кормах, из-за которых страдают животные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Правильное питание домашних животных напрямую влияет на их здоровье и продолжительность жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Кот и миска с водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и миска с водой

Эксперт отметил, что одним из распространенных заблуждений является мнение, что сухие корма вредны и сравнимы с фастфудом.

"Сбалансированный корм полностью удовлетворяет потребности животных, будь то кошки или собаки. При правильном питании питомцы могут прожить долгую и здоровую жизнь", — пояснил врач.

Он добавил, что умеренное сочетание готового корма и натуральных продуктов допустимо, если организм животного хорошо на это реагирует.

"Поджелудочная железа, печень и желчный пузырь у маленьких животных не готовы к переработке большого количества жиров. Поэтому их рекомендуется подкармливать только белым мясом, желательно грудкой без кожи", — отметил специалист.

Ветеринар также предупредил о вреде для животных продуктов, предназначенных для человека.

"Чипсы и сухарики, соленые закуски и аналогичные продукты для людей опасны для питомцев. Лиофилизированные уши и носы, которые предназначены специально для животных, будут очень хорошо вписываться в рацион в качестве лакомства", — заключил Дмитриев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
