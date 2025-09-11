Хозяева думают, что помогают, а на деле доводят до стресса: главная ошибка с освещением для питомцев

Многие хозяева, уходя из дома, задумываются: стоит ли оставлять свет включённым ради питомца? Кажется логичным, что коту или собаке будет уютнее в освещённой комнате, а в темноте они могут чувствовать тревогу. Однако специалисты отмечают: животным дополнительный свет вовсе не нужен.

Миф о страхе темноты

Люди часто переносят собственные представления на поведение питомцев. Если человеку некомфортно в полной темноте, возникает предположение, что и кошка или собака испытывают те же чувства. На деле у животных иная физиология: их глаза лучше приспособлены к тусклому освещению, а ночная темнота воспринимается естественно.

"Домашние животные не нуждаются в ярком освещении во время пребывания в одиночестве", — отмечают американские ветеринары.

Как животные реагируют на свет

Собаки ориентируются на смену дня и ночи, так же как и люди. Когда на улице темнеет, у питомца формируется сигнал к отдыху. Постоянный искусственный свет может нарушать привычный режим и вызывать беспокойство.

Кошки же более активны в сумерках — на рассвете и вечером. Днём они в основном спят, а ночью могут немного двигаться, но и для них дополнительное освещение не играет роли.

Когда свет может мешать

Яркий свет, оставленный на весь вечер или ночь, способен навредить животному. Он сбивает естественные ритмы, влияет на поведение и даже на качество сна питомца. Вместо ощущения комфорта животное может испытывать раздражение и тревогу.

Что советуют ветеринары

Специалисты рекомендуют оставлять дом в естественном освещении. Достаточно слегка приоткрыть шторы или жалюзи, чтобы животное могло ориентироваться по дневному свету. Если хозяин уходит надолго и возвращается поздно вечером, лучше оставить тусклый ночник, а не яркую лампу.

Таким образом, полная тьма нежелательна, но и заливать квартиру светом не стоит. Для кошек и собак комфортнее естественный переход от света к темноте.

Оставлять включённый свет ради питомца нет необходимости: животные прекрасно чувствуют себя в сумерках и в темноте. Гораздо важнее, чтобы в доме сохранялась привычная обстановка, был доступ к воде и уютное место для отдыха.

Три факта напоследок:

У собак сетчатка глаза содержит больше палочек, чем у человека, поэтому они лучше видят при слабом свете. У кошек зрачки могут расширяться почти во всю поверхность глаза, что помогает им ориентироваться даже при минимальном освещении. Постоянный яркий свет способен нарушать у животных циркадные ритмы — внутренние "часы" организма.