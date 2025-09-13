Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:31
Зоосфера

Недавно найденная окаменелость в Австралии помогла по-новому взглянуть на эволюцию предков современных усатых китов. Вид Janjucetus dullardi, живший около 26 миллионов лет назад, оказался совсем не похож на гигантов, фильтрующих планктон: это был небольшой, юркий хищник с острыми зубами и большими глазами.

Доисторический кит-хищник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторический кит-хищник

Маленький охотник с большими глазами

Длина взрослой особи Janjucetus превышала два метра. У него была короткая морда, направленные вперёд глаза и зубы, напоминавшие лезвия. Такая комбинация делала его эффективным охотником в тёплых мелководных морях: он полагался на зрение и хватал подвижную добычу.

Этот вид относился к маммалодонтидам — древней группе китов олигоценового периода. В Австралии это уже третья находка такого рода и лишь четвёртая в мире. Особая ценность окаменелости — редкая сохранность зубов и внутреннего уха, что позволяет изучать не только питание, но и слух древних животных.

Как нашли окаменелость

Фрагмент черепа с зубами и ушными костями обнаружил в 2019 году житель Виктории Росс Даллард на пляже Ян-Джук. Он передал находку в Музей Виктории, где палеонтологи подготовили её к исследованию.

"Открытие Росса открыло перед нами целую главу эволюции китов, которую мы никогда раньше не видели", — сказал куратор палеонтологии позвоночных Эрих Фицджеральд.

Что показало внутреннее ухо

Учёные применили микрокомпьютерную томографию для изучения улитки и каналов во внутреннем ухе. Эти структуры отвечают за восприятие звука и равновесие. Для хищных животных слух критически важен — он помогает в охоте и ориентации под водой.

"Эта окаменелость позволяет нам увидеть, как росли и менялись древние киты и как эволюция формировала их тела по мере того, как они приспосабливались к жизни в море", — отметил Фицджеральд.

Кит, похожий на акулу

Ведущий автор исследования, аспирант Руарид Дункан, описывает находку так:

"По сути, это маленький кит с большими глазами и пастью, полной острых, режущих зубов".

Учёные сравнили его образ с акулой: быстрый, хищный, совсем не похожий на современных китов-фильтраторов.

Южная Австралия как колыбель китов

Формация Ян-Джук образовалась в эпоху глобального потепления и повышения уровня моря. Именно здесь палеонтологи регулярно находят редкие виды, демонстрирующие разные эволюционные "эксперименты" природы.

"Этот регион когда-то был колыбелью для самых необычных китов в истории, и мы только начинаем узнавать их историю", — сказал Фицджеральд.

Значение для науки

Сочетание сохранившихся зубов и слуховых костей в одном ювенильном черепе — уникальная находка. Она даёт возможность напрямую сравнивать Janjucetus с другими древними и современными китами.

Исследователи продолжают изучать побережье Виктории и старые музейные коллекции, чтобы восстановить цепочку: как маленькие зубастые охотники олигоцена постепенно превратились в крупнейших животных на Земле.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
