Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера

Зоосфера

Кошачья деменция остаётся малоизученным состоянием, но последние исследования показывают: изменения в мозге пожилых животных во многом схожи с процессами, происходящими при болезни Альцгеймера у человека. Это открывает новые перспективы не только для ветеринарии, но и для медицины.

Кошка смотрит в окно
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка смотрит в окно

Что происходит в мозге кошек

Учёные из Эдинбургского университета выяснили, что у кошек с когнитивной дисфункцией в мозге откладываются те же белки, что и у людей с деменцией. Речь идёт о бета-амилоиде, который скапливается в синапсах — местах соединения нервных клеток.

Когда такие отложения мешают передаче сигналов, нарушаются память, мышление и поведение. Эти изменения очень похожи на ранние стадии болезни Альцгеймера у человека.

Как проявляется деменция у кошек

Пожилые кошки с когнитивными нарушениями часто меняют привычное поведение:

  • становятся более вокальными и часто мяукают ночью;

  • теряются в знакомых местах, выглядят дезориентированными;

  • могут менять стиль общения с хозяевами — от навязчивости до замкнутости;

  • забывают пользоваться лотком;

  • путают режим сна и бодрствования.

Эти признаки напоминают симптомы деменции у людей, включая проблемы с памятью и ориентацией.

Что показали исследования

Для сравнения учёные изучили мозг молодых кошек, пожилых без признаков когнитивных проблем и животных с деменцией. У последней группы были выявлены выраженные отложения бета-амилоида, а также активизация клеток микроглии и астроцитов.

Обычно эти клетки поддерживают здоровье мозга, но при избытке белка они начинают разрушать даже работоспособные синапсы. В пожилом возрасте это приводит к утрате памяти и снижению когнитивных функций.

Почему это важно для людей

До сих пор большинство исследований болезни Альцгеймера велось на грызунах, которые не подвержены естественной деменции. У кошек же аналогичные изменения развиваются спонтанно, что делает их более достоверной моделью для изучения болезни и поиска новых методов терапии.

"Деменция — разрушительное заболевание, независимо от того, кому оно угрожает — людям, кошкам или собакам. Наши результаты показывают поразительное сходство между деменцией у кошек и болезнью Альцгеймера у людей", — отметил доктор из Эдинбургского университета Роберт МакГичан.

По словам исследователя, это открывает перспективы для разработки лечения, подходящего как для людей, так и для животных.

Перспективы для ветеринарии и медицины

Профессор Даниэль Ганн-Мур, заведующая кафедрой ветеринарии кошек, подчёркивает значимость таких исследований для владельцев питомцев и медицины в целом.

"Проводя подобные исследования, мы сможем понять, как лучше всего их лечить. Это будет замечательно для кошек, их хозяев, людей с болезнью Альцгеймера и их близких", — сказала профессор Даниэль Ганн-Мур.

Учёные считают, что наблюдения за деменцией у кошек помогут быстрее находить эффективные методы борьбы с болезнью Альцгеймера, что принесёт пользу и людям, и животным.

Плюсы и минусы исследований на кошках

Плюсы Минусы
Кошки естественно подвержены деменции Сложнее организовать массовые исследования
Схожие процессы с болезнью Альцгеймера Индивидуальные различия в поведении
Возможность разработки терапии для двух видов Этические вопросы содержания и изучения животных

Сравнение моделей изучения деменции

Модель Особенности Надёжность
Грызуны Генетически модифицированные, имитируют деменцию Низкая
Кошки Естественные возрастные изменения Высокая
Люди Основной объект исследования Ограничено этическими рамками

Советы шаг за шагом для владельцев пожилых кошек

  1. Следите за изменениями в поведении питомца.

  2. Обеспечьте спокойную домашнюю среду без резких перемен.

  3. Поддерживайте распорядок дня: кормление и сон в одно время.

  4. Консультируйтесь с ветеринаром при первых признаках дезориентации.

  5. Используйте когнитивные игрушки и мягкие тренировки для стимуляции мозга.

Мифы и правда

  • Миф: деменция бывает только у людей.

  • Правда: подобные изменения мозга встречаются у кошек и собак.

  • Миф: если кошка стала "забывчивой", это просто возраст.

  • Правда: это может быть симптом когнитивной дисфункции.

  • Миф: лекарства от деменции у людей подойдут животным.

  • Правда: терапия должна разрабатываться с учётом физиологии кошек.

FAQ

Можно ли замедлить деменцию у кошек?
Да, правильный уход, стабильная среда и ветеринарное наблюдение помогают замедлить прогресс болезни.

В каком возрасте чаще проявляется когнитивная дисфункция?
Обычно после 10-12 лет, но зависит от индивидуальных особенностей.

Может ли кошачья деменция помочь в лечении людей?
Да, потому что процессы в мозге кошек во многом повторяют изменения при болезни Альцгеймера.

Исторический контекст

Интерес к возрастным изменениям у животных появился ещё в XX веке. Долгое время кошачья деменция оставалась в тени, так как считалась редкостью. Однако с ростом продолжительности жизни домашних питомцев эта проблема стала актуальной и получила внимание учёных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать изменения в поведении → прогрессирование болезни → своевременное обращение к ветеринару.

  • Списывать дезориентацию на возраст → упустить ранние стадии деменции → пройти диагностику.

  • Лечить самостоятельно препаратами для людей → риск осложнений → использовать только ветеринарные назначения.

А что если…

Если кошачья деменция действительно станет признанной моделью для изучения болезни Альцгеймера, это ускорит появление новых методов лечения, которые будут работать и у людей, и у животных.

Итоги и интересные факты

  1. У кошек с деменцией в мозге скапливается бета-амилоид — как у людей с болезнью Альцгеймера.

  2. Первые признаки когнитивных нарушений у кошек часто проявляются в изменении поведения.

  3. Домашние питомцы могут помочь в разработке новых методов лечения для людей.

Изучение когнитивной дисфункции у кошек открывает новые горизонты для науки и медицины. Забота о питомцах и внимание к их здоровью в старости могут оказаться полезными не только для них, но и для человечества в целом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
