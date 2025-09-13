Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера

Кошачья деменция остаётся малоизученным состоянием, но последние исследования показывают: изменения в мозге пожилых животных во многом схожи с процессами, происходящими при болезни Альцгеймера у человека. Это открывает новые перспективы не только для ветеринарии, но и для медицины.
Учёные из Эдинбургского университета выяснили, что у кошек с когнитивной дисфункцией в мозге откладываются те же белки, что и у людей с деменцией. Речь идёт о бета-амилоиде, который скапливается в синапсах — местах соединения нервных клеток.
Когда такие отложения мешают передаче сигналов, нарушаются память, мышление и поведение. Эти изменения очень похожи на ранние стадии болезни Альцгеймера у человека.
Пожилые кошки с когнитивными нарушениями часто меняют привычное поведение:
становятся более вокальными и часто мяукают ночью;
теряются в знакомых местах, выглядят дезориентированными;
могут менять стиль общения с хозяевами — от навязчивости до замкнутости;
забывают пользоваться лотком;
путают режим сна и бодрствования.
Эти признаки напоминают симптомы деменции у людей, включая проблемы с памятью и ориентацией.
Для сравнения учёные изучили мозг молодых кошек, пожилых без признаков когнитивных проблем и животных с деменцией. У последней группы были выявлены выраженные отложения бета-амилоида, а также активизация клеток микроглии и астроцитов.
Обычно эти клетки поддерживают здоровье мозга, но при избытке белка они начинают разрушать даже работоспособные синапсы. В пожилом возрасте это приводит к утрате памяти и снижению когнитивных функций.
До сих пор большинство исследований болезни Альцгеймера велось на грызунах, которые не подвержены естественной деменции. У кошек же аналогичные изменения развиваются спонтанно, что делает их более достоверной моделью для изучения болезни и поиска новых методов терапии.
"Деменция — разрушительное заболевание, независимо от того, кому оно угрожает — людям, кошкам или собакам. Наши результаты показывают поразительное сходство между деменцией у кошек и болезнью Альцгеймера у людей", — отметил доктор из Эдинбургского университета Роберт МакГичан.
По словам исследователя, это открывает перспективы для разработки лечения, подходящего как для людей, так и для животных.
Профессор Даниэль Ганн-Мур, заведующая кафедрой ветеринарии кошек, подчёркивает значимость таких исследований для владельцев питомцев и медицины в целом.
"Проводя подобные исследования, мы сможем понять, как лучше всего их лечить. Это будет замечательно для кошек, их хозяев, людей с болезнью Альцгеймера и их близких", — сказала профессор Даниэль Ганн-Мур.
Учёные считают, что наблюдения за деменцией у кошек помогут быстрее находить эффективные методы борьбы с болезнью Альцгеймера, что принесёт пользу и людям, и животным.
|Плюсы
|Минусы
|Кошки естественно подвержены деменции
|Сложнее организовать массовые исследования
|Схожие процессы с болезнью Альцгеймера
|Индивидуальные различия в поведении
|Возможность разработки терапии для двух видов
|Этические вопросы содержания и изучения животных
|Модель
|Особенности
|Надёжность
|Грызуны
|Генетически модифицированные, имитируют деменцию
|Низкая
|Кошки
|Естественные возрастные изменения
|Высокая
|Люди
|Основной объект исследования
|Ограничено этическими рамками
Следите за изменениями в поведении питомца.
Обеспечьте спокойную домашнюю среду без резких перемен.
Поддерживайте распорядок дня: кормление и сон в одно время.
Консультируйтесь с ветеринаром при первых признаках дезориентации.
Используйте когнитивные игрушки и мягкие тренировки для стимуляции мозга.
Миф: деменция бывает только у людей.
Правда: подобные изменения мозга встречаются у кошек и собак.
Миф: если кошка стала "забывчивой", это просто возраст.
Правда: это может быть симптом когнитивной дисфункции.
Миф: лекарства от деменции у людей подойдут животным.
Правда: терапия должна разрабатываться с учётом физиологии кошек.
Можно ли замедлить деменцию у кошек?
Да, правильный уход, стабильная среда и ветеринарное наблюдение помогают замедлить прогресс болезни.
В каком возрасте чаще проявляется когнитивная дисфункция?
Обычно после 10-12 лет, но зависит от индивидуальных особенностей.
Может ли кошачья деменция помочь в лечении людей?
Да, потому что процессы в мозге кошек во многом повторяют изменения при болезни Альцгеймера.
Интерес к возрастным изменениям у животных появился ещё в XX веке. Долгое время кошачья деменция оставалась в тени, так как считалась редкостью. Однако с ростом продолжительности жизни домашних питомцев эта проблема стала актуальной и получила внимание учёных.
Игнорировать изменения в поведении → прогрессирование болезни → своевременное обращение к ветеринару.
Списывать дезориентацию на возраст → упустить ранние стадии деменции → пройти диагностику.
Лечить самостоятельно препаратами для людей → риск осложнений → использовать только ветеринарные назначения.
Если кошачья деменция действительно станет признанной моделью для изучения болезни Альцгеймера, это ускорит появление новых методов лечения, которые будут работать и у людей, и у животных.
У кошек с деменцией в мозге скапливается бета-амилоид — как у людей с болезнью Альцгеймера.
Первые признаки когнитивных нарушений у кошек часто проявляются в изменении поведения.
Домашние питомцы могут помочь в разработке новых методов лечения для людей.
Изучение когнитивной дисфункции у кошек открывает новые горизонты для науки и медицины. Забота о питомцах и внимание к их здоровью в старости могут оказаться полезными не только для них, но и для человечества в целом.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.