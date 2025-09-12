Кто пережил динозавров и метеориты? Существо, способное задушить акулу за секунды

Миксины — живые реликты, древнейшие существа, которые обитают в океанах уже более 500 миллионов лет. Их появление предшествовало насекомым и растениям на суше. Эти создания смогли пережить пять массовых вымираний, динозавров и метеоритные катастрофы. И всё это благодаря уникальному набору "оружия", которое делает их почти неуязвимыми.
Миксина выглядит как кожаный мешок длиной до полуметра. Внутри — зачатки позвоночника, несколько мышц, нервы и кишечник. Кожа слабо соединена с мышцами, поэтому существо может сворачиваться в узлы и ускользать от нападения. При укусе хищник часто прокусывает только кожный покров, не задевая жизненно важные органы.
Единственное, что выглядит развитым, — это зубы. Передняя часть тела утыкана рядами роговых зубчиков, которыми миксина может вгрызаться в добычу. Чаще всего она питается падалью, но нередко проникает в живую рыбу и поедает её изнутри.
Главный защитный механизм миксин — слизь. Вдоль их тела расположены железы, которые выделяют густую белковую субстанцию, превращающуюся в воде в сеть длинных прочных нитей. За раз миксина может выбросить до литра этой массы.
Попав в жабры хищника, слизь блокирует дыхание и может задушить даже крупную акулу. Для рыб, зависящих от притока воды через жабры, встреча с миксиной почти всегда заканчивается смертью. Недаром учёные изучают состав этой слизи для создания современных материалов — прочных тканей и бронежилетов.
Несмотря на примитивное строение, миксины живут долго — 40-50 лет. Это объясняется медленным обменом веществ. Они способны обходиться без пищи месяцами, а иногда и дольше. Самки откладывают до 30 крупных яиц в плотной оболочке. Развитие эмбрионов длится почти год, а для защиты потомства используется та же слизь, которой мать закрепляет кладку на дне.
|Плюсы
|Минусы
|Почти неуязвимы для хищников
|Портят рыбацкий улов
|Способны выживать без пищи месяцами
|Выделяют неприятно пахнущую слизь
|Ценный промысловый вид (Корея, Япония)
|Могут вызывать аллергию у человека
Проверять сети чаще, чтобы миксины не успели испортить улов.
Использовать более мелкие ячейки сетей, уменьшая шанс проникновения.
Обрабатывать слизь в перчатках — у некоторых людей возможна аллергия.
Не выбрасывать миксин, а использовать в пищу или на кожу.
Миф: миксины нападают на людей.
Правда: их зубы не способны прокусить кожу человека.
Миф: слизь смертельно опасна для человека.
Правда: максимум — неприятный запах и лёгкая аллергия.
Опасна ли миксина для человека?
Нет. Укусить или прогрызть кожу она не может, опасность только в слизи.
Где чаще всего встречаются миксины?
В Атлантике, Тихом океане и водах вокруг Японии и Кореи.
Для чего используют миксин?
В Азии их едят, а в других странах выделывают кожу для аксессуаров.
Миксины — одни из первых существ с хордой. Они появились в кембрийский период и сохранили строение почти без изменений до наших дней.
Ошибка: выбрасывать миксину как бесполезного вредителя.
Последствие: потери улова и загрязнение.
Альтернатива: использовать как источник пищи или кожи.
Если миксины исчезнут, экосистема океанов изменится. Они очищают воду от падали, и без них ускорится распространение гниющих останков, что нарушит баланс в морской среде.
Миксины могут впитывать питательные вещества всей поверхностью тела.
Они выпускают слизь даже в сети, превращая улов в липкий клубок.
Их кожа настолько прочна, что из неё делают ремни и кошельки.
