Кто пережил динозавров и метеориты? Существо, способное задушить акулу за секунды

Миксины — живые реликты, древнейшие существа, которые обитают в океанах уже более 500 миллионов лет. Их появление предшествовало насекомым и растениям на суше. Эти создания смогли пережить пять массовых вымираний, динозавров и метеоритные катастрофы. И всё это благодаря уникальному набору "оружия", которое делает их почти неуязвимыми.

Миксина в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миксина в океане

Примитивное строение, но с хитринкой

Миксина выглядит как кожаный мешок длиной до полуметра. Внутри — зачатки позвоночника, несколько мышц, нервы и кишечник. Кожа слабо соединена с мышцами, поэтому существо может сворачиваться в узлы и ускользать от нападения. При укусе хищник часто прокусывает только кожный покров, не задевая жизненно важные органы.

Единственное, что выглядит развитым, — это зубы. Передняя часть тела утыкана рядами роговых зубчиков, которыми миксина может вгрызаться в добычу. Чаще всего она питается падалью, но нередко проникает в живую рыбу и поедает её изнутри.

Слизь — универсальное оружие

Главный защитный механизм миксин — слизь. Вдоль их тела расположены железы, которые выделяют густую белковую субстанцию, превращающуюся в воде в сеть длинных прочных нитей. За раз миксина может выбросить до литра этой массы.

Попав в жабры хищника, слизь блокирует дыхание и может задушить даже крупную акулу. Для рыб, зависящих от притока воды через жабры, встреча с миксиной почти всегда заканчивается смертью. Недаром учёные изучают состав этой слизи для создания современных материалов — прочных тканей и бронежилетов.

Долголетие и выносливость

Несмотря на примитивное строение, миксины живут долго — 40-50 лет. Это объясняется медленным обменом веществ. Они способны обходиться без пищи месяцами, а иногда и дольше. Самки откладывают до 30 крупных яиц в плотной оболочке. Развитие эмбрионов длится почти год, а для защиты потомства используется та же слизь, которой мать закрепляет кладку на дне.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Почти неуязвимы для хищников Портят рыбацкий улов
Способны выживать без пищи месяцами Выделяют неприятно пахнущую слизь
Ценный промысловый вид (Корея, Япония) Могут вызывать аллергию у человека

Советы шаг за шагом: что делать рыбаку

  1. Проверять сети чаще, чтобы миксины не успели испортить улов.

  2. Использовать более мелкие ячейки сетей, уменьшая шанс проникновения.

  3. Обрабатывать слизь в перчатках — у некоторых людей возможна аллергия.

  4. Не выбрасывать миксин, а использовать в пищу или на кожу.

Мифы и правда

  • Миф: миксины нападают на людей.

  • Правда: их зубы не способны прокусить кожу человека.

  • Миф: слизь смертельно опасна для человека.

  • Правда: максимум — неприятный запах и лёгкая аллергия.

FAQ

Опасна ли миксина для человека?
Нет. Укусить или прогрызть кожу она не может, опасность только в слизи.

Где чаще всего встречаются миксины?
В Атлантике, Тихом океане и водах вокруг Японии и Кореи.

Для чего используют миксин?
В Азии их едят, а в других странах выделывают кожу для аксессуаров.

Исторический контекст

Миксины — одни из первых существ с хордой. Они появились в кембрийский период и сохранили строение почти без изменений до наших дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать миксину как бесполезного вредителя.

  • Последствие: потери улова и загрязнение.

  • Альтернатива: использовать как источник пищи или кожи.

А что если…

Если миксины исчезнут, экосистема океанов изменится. Они очищают воду от падали, и без них ускорится распространение гниющих останков, что нарушит баланс в морской среде.

Интересные факты

  1. Миксины могут впитывать питательные вещества всей поверхностью тела.

  2. Они выпускают слизь даже в сети, превращая улов в липкий клубок.

  3. Их кожа настолько прочна, что из неё делают ремни и кошельки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
