Розовые дельфины Амазонки: оборотни из легенд или чудовища с человеческими привычками

Амазонские реки веками будоражили воображение. Их жители обрастали мифами и легендами, и одним из самых загадочных героев стала иния — речной дельфин. В фольклоре он превращался то в красавца, соблазняющего девушек, то в розового зверя, словно окрашенного закатами и страстью. На самом деле всё куда прозаичнее: розовый цвет кожи — это следы сражений и шрамы, а вовсе не магия.
Иния, или боту, — крупнейший представитель речных дельфинов. Средние размеры — до 2 метров и 200 кг. На фоне грациозных морских собратьев он выглядит грузновато: горбатая спина, короткие глаза, пухлые щёки. Но такое строение идеально подходит для пресноводных условий.
У речных дельфинов шейные позвонки не срослись, поэтому они могут свободно поворачивать голову. Это помогает маневрировать среди коряг, зарослей и мелководья. Широкие ласты удобны для разворотов, а маленькие глаза хорошо защищены от солнца и позволяют различать свет и тени.
В Амазонке мало что видно: течение, илы и заросли скрывают дно. Поэтому зрение не играет главной роли. Основная "навигация" идёт через эхолокацию: дельфины щёлкают ультразвуком и слушают отражения. Правда, речные щёлкают тише морских, а значит, воспринимают мир вокруг ближе и детальнее, что в мутной воде гораздо полезнее.
Иния считается верховным хищником Амазонки. В его меню — более 50 видов рыб, земноводные и даже змеи. За сутки он съедает до 10 кг добычи. Дельфин использует смекалку: охотится рядом с лодками, куда рыба бросается в панике, или объединяется с сородичами и гигантскими выдрами, чтобы загонять косяки.
|Плюсы
|Минусы
|Отличная адаптация к пресноводью
|Невысокая скорость по сравнению с морскими дельфинами
|Широкий рацион
|"Близорукость" на дальних дистанциях
|Дружелюбие к людям
|Уязвимость в засушливый сезон, когда пересыхают притоки
|Параметр
|Морской дельфин
|Амазонский дельфин
|Среда обитания
|Океаны и моря
|Реки и озёра
|Длина тела
|3-4 м
|До 2 м
|Цвет
|Серый
|Серый с переходом в розовый
|Эхолокация
|Сильные щелчки, дальняя "видимость"
|Тихие щелчки, фокусировка на ближних объектах
Молодые дельфины серого цвета.
В подростковом возрасте самцы начинают драться.
От укусов и ударов остаются шрамы.
При возбуждении кровь приливает к коже, сосуды начинают просвечивать.
Шрамы становятся розовыми — визитная карточка взрослого самца.
Миф: розовая кожа — дар богов или след от закатного солнца.
Правда: цвет обусловлен сетью шрамов и кровоснабжением кожи.
Миф: дельфины — оборотни, выходящие к людям в обличье юношей.
Правда: иния действительно контактирует с людьми, но только ради еды или игр.
Можно ли держать амазонского дельфина в неволе?
Редко. Инии плохо переносят замкнутые пространства и быстро теряют здоровье.
Сколько живёт боту?
В природе средняя продолжительность жизни — 25-30 лет.
Опасен ли дельфин для человека?
Нет. Иния проявляет интерес, но не нападает. Иногда может толкнуть из любопытства.
Сведения о боту встречаются в легендах амазонских племён. Европейцы впервые описали их в XVI веке. Тогда же возникли мифы о дельфинах-оборотнях. Научные исследования начались только в XIX веке, а полноценное изучение — в XX веке, когда стало понятно, что популяции снижаются из-за вырубки лесов и рыболовства.
Ошибка: вылов дельфинов ради забавы.
Последствие: сокращение численности и разрушение экосистемы.
Альтернатива: экотуризм — наблюдение за животными в их среде обитания.
Амазонка пересохнет? Тогда боту исчезнет. Эти дельфины завязаны на пресноводные системы, и потеря рек приведёт к их гибели.
Инии спят поочерёдно: одна половина мозга отдыхает, другая контролирует дыхание. Такое чередование позволяет не утонуть и сохранять бдительность.
У иний самый длинный клюв среди дельфинов — до 25 см.
Самцы дарят самкам "подарки" — ветки и рыбу.
В Амазонке иния считается символом удачи и хранителем рек.
