Кость срослась и сохранилась в камне: почему травма тираннозавра превратилась в научную сенсацию

2:34
Зоосфера

Учёные впервые смогли проследить процесс заживления кости у динозавра — в ребре тираннозавра рекса по кличке "Скотти", жившего 67 миллионов лет назад. Используя мощное рентгеновское излучение синхротрона, исследователи обнаружили минеральные "тени" кровеносных сосудов, которые когда-то снабжали повреждённый участок кислородом и питательными веществами.

Скелет T. rex в музее
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скелет T. rex в музее

Следы перелома у Скотти

Объектом изучения стал глубокий перелом возле позвоночного конца ребра. Ещё при жизни у динозавра начала формироваться костная мозоль — ткань, которая образуется в процессе восстановления кости. Именно в ней команда нашла трубчатые структуры, соответствующие кровеносным сосудам. Они встречались только вокруг перелома, что указывает на их связь с ангиогенезом — ростом новых сосудов в период заживления.

Высокотехнологичное исследование

Для анализа применили сразу несколько методов:

  • синхротронную микро-КТ, которая позволила создать 3D-модели с микрометровым разрешением,

  • рентгенофлуоресцентный анализ и XANES, чтобы определить химический состав и состояние элементов,

  • световую и электронную микроскопию, подтверждающую текстуру и минерализацию.

Оказалось, что сосудистые каналы заполнены пиритом ("золотом дураков"), который позже превратился в оксиды железа. Минералы выступили в роли слепков мягких тканей, сохранив структуру сосудов спустя десятки миллионов лет.

Значение открытия

Такая находка редка: обычно в ископаемом состоянии сохраняются лишь твёрдые ткани — кости и зубы. Здесь же удалось увидеть "отпечаток" биологических процессов, которые длились недели или месяцы. Это подтверждает, что зажившие травмы — одно из лучших мест для поиска следов мягких тканей у динозавров и их родственников.

Уроки для науки

Работа показала, что неразрушающие методы анализа позволяют изучать хрупкие окаменелости без их повреждения. Она также открывает путь к сравнению скорости заживления у динозавров, птиц и современных рептилий. По сути, одно сломанное ребро поведало историю: кровь прилила к травме, сосуды расширились, кость срослась, а пустоты заполнились минералами. Биологический процесс завершился миллионы лет назад, но его отпечаток сохранился до наших дней.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
