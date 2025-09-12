Огненные дельфины в тёмном океане: побережье Калифорнии превратилось в светящийся мираж

4:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В тёплые ночи у побережья Южной Калифорнии море превращается в настоящую мистическую сцену. Волны загораются ярким синим светом, а дельфины, прорываясь сквозь воду, оставляют за собой светящиеся следы, будто небесные кометы. На кадрах, снятых видеографом Патриком Койном у берегов Ньюпорт-Бич, два морских гиганта скользят в биолюминесцентных потоках и кажутся фантастическими существами из научной фантастики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Светящиеся дельфины ночью

Волшебство или наука

На первый взгляд может показаться, что это сами дельфины светятся в темноте, но на самом деле источник сияния — не они. Эффект создаёт биолюминесценция, вызываемая крошечными организмами — динофлагеллятами. Когда волна или любое живое существо нарушает спокойствие воды, микроскопические водоросли начинают светиться благодаря химической реакции.

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объясняют: свечение возникает, когда молекула люциферина взаимодействует с ферментом люциферазой, преобразуя химическую энергию в световую. Такой механизм — древнейший способ защиты от хищников, ведь внезапная вспышка света может дезориентировать преследователя.

Ночное шоу в океане

Кадры, снятые Койном ещё в 2020 году, до сих пор обсуждают в соцсетях. На них два дельфина врываются в ярко-синие волны, а каждый их рывок превращается в светящийся узор на поверхности океана.

"Мы провели в воде несколько часов, и на последнем обратном пути к нам наконец-то выскочили два дельфина, положив начало невероятному светящемуся шоу", — рассказал Койн изданию Newsflare.

По словам видеографа, заснять это чудо оказалось невероятно сложно. Биолюминесценция появляется только при идеальных условиях: вода должна быть достаточно тёплой, а планктон — в активной фазе. К тому же в темноте сфокусироваться на быстро движущихся животных почти невозможно.

Дельфины и биолюминесцентные волны

Феномен "светящихся волн" нередко наблюдается у побережья Южной Калифорнии весной и летом. В этот период динофлагелляты массово размножаются, создавая так называемое "цветение воды". Для местных жителей и туристов это редкий подарок природы: увидеть, как дельфины превращаются в живые огни, удаётся немногим.

Зрители, ставшие очевидцами шоу Койна, не скрывали эмоций. В комментариях под его видео люди писали: "Это самое красивое, что я когда-либо видел". Другие признавались, что мечтают увидеть сияющих дельфинов вживую и даже строят поездки в Калифорнию ради этого зрелища.

Биолюминесценция в науке

Феномен светящихся волн давно изучается биологами. Согласно исследованиям, опубликованным в Proceedings of the National Academy of Sciences (Haddock et al., 2010), более 75% глубоководных организмов способны к биолюминесценции. Для них это не только защита, но и способ общения и охоты.

Динофлагелляты, которые вызывают сияние у побережья Калифорнии, принадлежат к роду Lingulodinium polyedra. Учёные отмечают, что яркость свечения зависит от температуры воды, уровня питательных веществ и силы волн.

Эмоции и символика

Для человека биолюминесценция остаётся чудом, напоминающим северное сияние, только под водой. В культурных образах такие явления часто связывают с магией и другими мирами. Но за ними скрыта удивительная химия природы, отточенная эволюцией миллионы лет назад.

Кадры сияющих дельфинов на фоне тёмного океана напоминают, что даже самые привычные для нас животные способны стать частью невероятного спектакля, если встретятся с силами природы.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

