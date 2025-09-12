Без них весна станет тише, а еда — беднее: что нас ждёт, если пчёлы исчезнут с планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Представьте завтрак без кофе, обед без яблок и перекус без миндаля. Так может выглядеть мир без медоносных пчёл — крошечных, но незаменимых опылителей, которые поддерживают нашу еду, экосистемы и баланс природы. Их исчезновение стало бы ударом не только для фермеров, но и для каждого из нас.

Пасечник с мёдовой рамкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пасечник с мёдовой рамкой

Национальный день медоносных пчёл

Этот праздник — не просто дата в календаре, а символ признательности пчёлам и пчеловодам. Впервые он прошёл в 2009 году по инициативе американских пчеловодов при поддержке Минсельхоза США. Позже дата закрепилась за третьей субботой августа, что сделало её удобной для массовых мероприятий. Сегодня организацией праздника занимаются некоммерческие организации, благодаря которым тема сохранения пчёл звучит всё громче.

Почему пчёлы так важны

Опылители обеспечивают устойчивость продовольственных запасов: от них зависит до 90 % диких растений и более 75 % культур. Пчёлы посещают тысячи цветов в день, переносят пыльцу и позволяют растениям размножаться. Но их численность стремительно сокращается из-за разрушения среды обитания, пестицидов, изменения климата и загрязнения.

Масштабы угроз

В США только за один год исчезло до 60 % ульев. Ситуацию усугубляют клещи Varroa destructor и переносимые ими вирусы. Пчёлы становятся слабее, хуже летают и меньше собирают пищи. Даже химические препараты против вредителей нередко вредят самим колониям.

Решения и инновации

Учёные предлагают новые методы защиты.

  • Искусственный рацион помогает пчёлам выживать при нехватке пыльцы.

  • Система UBeeO позволяет выводить более устойчивых к болезням пчёл.

  • Гибкие методы борьбы с вредителями помогают сократить потери без лишнего риска.

Как помочь пчёлам

Фермеры и садоводы играют ключевую роль: посадка цветочных полос, чередование культур и отказ от пестицидов повышают выживаемость пчёл. Даже маленькие сады могут стать убежищем для опылителей. На глобальном уровне важным шагом становится преобразование угодий в зоны для сохранения биоразнообразия.

Новые вызовы

Учёные отмечают и неожиданные угрозы: микропластик, искусственное освещение и сокращение разнообразия культур. Решения ищут в "зелёных" проектах: солнечные станции с цветочными садами, вывод медоносных культур и экологичные методы защиты от вредителей.

Что может сделать каждый

Национальный день медоносных пчёл — это напоминание о маленьких шагах, которые имеют значение. Купите мёд у местного пчеловода, посадите цветы на участке или балконе, откажитесь от химии в саду. Делитесь знаниями о роли пчёл и новых научных подходах в их сохранении.

Сохранение пчёл — это не только забота о природе, но и гарантия нашего будущего. Национальный день медоносных пчёл напоминает: защищая этих трудолюбивых насекомых, мы защищаем урожаи, экосистемы и продовольственную безопасность.

Уточнения

Пчёлы - клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
