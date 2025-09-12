Крошечный страж русских рек: амфибия с устрашающей окраской, пережившая падение динозавров

Жерлянка краснобрюхая (лат. Bombina bombina) — небольшая, но очень заметная амфибия из семейства жерлянок, обитающая в Европе и частично в России. Несмотря на скромные размеры, эта лягушка играет важную роль в экосистемах и давно привлекает внимание учёных благодаря необычным особенностям поведения, яркой окраске и токсической защите.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жерлянка краснобрюхая крупным планом

Внешний вид: незаметный сверху и яркий снизу

Длина взрослой жерлянки редко превышает 5-6 см. Верхняя часть тела у неё буро-оливковая с тёмными пятнами, что позволяет сливаться с тиной и водой. Зато низ — ярко-красный или оранжевый с чёрными пятнами. Эта окраска выполняет сигнальную функцию: предупреждает хищников о ядовитости кожи.

Секрет жерлянки выделяется особенными кожными железами и содержит токсичные вещества — бомбезины. Они не смертельны для человека, но могут вызвать раздражение слизистых и отпугивают потенциальных врагов.

Исследования подтверждают: такая апосематическая (предупреждающая) окраска у многих амфибий снижает риск нападений (Rowe & Guilford, 1999). У жерлянки это особенно выражено: яркий живот становится "красной карточкой" для хищника.

Среда обитания: воды и берега Восточной Европы

Жерлянка краснобрюхая распространена от Германии и Польши до западных регионов России. Встречается на Украине, в Белоруссии, Молдове, а также в странах Балканского полуострова.

Основные места её обитания — стоячие и медленно текущие водоёмы: озёра, пруды, старицы рек, заболоченные карьеры. Она предпочитает водоёмы с мягким дном, заросшими камышом или тиной берегами.

Большую часть жизни жерлянка проводит в воде и лишь изредка выходит на сушу. Даже зимовку она проводит на дне водоёмов, зарывшись в ил.

Поведение и защита: поза жерлянки

Одно из самых интересных поведенческих проявлений — так называемая "поза жерлянки". При опасности лягушка выгибает тело и демонстрирует яркое брюхо, словно щит. Хищник получает чёткий сигнал: "Я ядовита, не трогай меня".

Подобные защитные позы у амфибий изучались в работах Хаксли и Роу (Huxley & Rowe, 2007), где показано, что демонстрация ярких участков тела в критический момент значительно увеличивает шанс выживания.

Питание и роль в экосистеме

Жерлянка — активный хищник, но её добыча скромна по размеру. Она питается:

• личинками насекомых;

• водяными жучками и ракообразными;

• комарами и мошками;

• мелкими дождевыми червями.

Таким образом, жерлянка играет важную роль в контроле численности насекомых, в том числе потенциально опасных для человека (например, комаров).

Размножение и жизнь потомства

Сезон размножения приходится на май-июль. Самцы издают характерные "подхрюкивающие" звуки, привлекая самок. Самка откладывает яйца небольшими порциями, прикрепляя их к водным растениям.

Через несколько дней появляются головастики, которые проходят метаморфоз в течение 2-3 месяцев. К осени молодые особи уже ведут самостоятельную жизнь.

Значение для науки и медицины

Интерес к жерлянкам у учёных не ограничивается экологией. Их кожные секреты содержат пептиды, обладающие антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

По данным исследования Николау и соавт. (Nicolau et al., 2000), из кожных выделений жерлянок были выделены биологически активные вещества, потенциально полезные для разработки новых антибиотиков и противоопухолевых препаратов.

Охранный статус и угрозы

Жерлянка краснобрюхая внесена в Красные книги многих стран Европы. Основные угрозы:

• осушение болот и исчезновение мелких водоёмов;

• загрязнение воды пестицидами и удобрениями;

• урбанизация и строительство;

• сокращение кормовой базы.

В России этот вид встречается локально, например в Калининградской области и на юго-западе европейской части страны. В ряде регионов он охраняется на законодательном уровне.

Международный союз охраны природы (IUCN) относит жерлянку краснобрюхую к категории "наименее уязвимые" (Least Concern), однако в последние десятилетия наблюдается снижение численности, и экологи призывают к усилению мер защиты.

Интересные факты

Жерлянка — отличный индикатор экологического состояния: исчезновение вида в регионе часто связано с загрязнением или разрушением водоёмов.

Она может жить до 12-15 лет, что много для такой небольшой амфибии.

В отличие от многих лягушек, жерлянки почти никогда не выпрыгивают из воды высоко — они предпочитают затаиться или показать яркое брюхо.

В культуре некоторых народов Европы жерлянка считалась "дождевой лягушкой": её появление связывали с предвестием дождя.

Сохранение этого вида означает не только защиту редкой лягушки, но и заботу о чистоте воды и биоразнообразии в целом.

Уточнения

Амфибия — земноводное, класс позвоночных животных.

