Слизкий комок из глубин пережил динозавров и душит акул, превращая океан в поле кошмаров

Мир океана хранит самых странных и пугающих существ, но даже среди них миксина занимает особое место. На первый взгляд — это склизкая "колбаска" без глаз и нормальных челюстей. Однако именно она способна задушить даже акулу, сделавшись смертельным кошмаром глубин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Миксина крупным планом

Древнейший житель океанов

Миксины — настоящие живые ископаемые. Эти животные появились более 500 миллионов лет назад, задолго до насекомых и даже первых растений на суше. Эволюция будто остановилась для них: все 78 современных видов остались столь же примитивными, как и их далёкие предки. У миксин есть череп, но нет настоящего позвоночника — лишь рудиментарные обрывки позвонков.

Глаза как таковые у них отсутствуют — лишь светочувствительные пятна. Они не видят картинку, а просто различают свет и тьму.

Уникальная анатомия

Тело миксины можно назвать "мешком на косточках". Кожа почти не прикреплена к мышцам, поэтому существо легко сворачивается в узлы и бараний рог. Такая особенность помогает уходить от укусов: хищник может лишь прорвать кожу, но не достать до жизненно важных органов.

Зубы же у миксин — их главное оружие. Передняя часть тела буквально утыкана острыми хрящевыми зубцами, которыми они вгрызаются в добычу или пробираются внутрь туши.

Слизь как средство защиты и нападения

Самый пугающий трюк миксин — слизь. Вдоль тела у них расположены сотни желез, которые за секунды способны выпустить до литра вязкого вещества. Под микроскопом оно выглядит как сеть белковых нитей, мгновенно разбухающая в воде.

Попадая в жабры хищника, слизь полностью перекрывает поток воды и вызывает удушье. Даже акулы оказываются бессильны. Если враг не выплюнет миксину, он может погибнуть всего за несколько минут. Неудивительно, что многие морские хищники стараются обходить этих созданий стороной.

Хищник и падальщик одновременно

Миксина питается всем: от живой рыбы до уже разлагающихся туш. Чаще всего её находят в мёртвых животных — она забирается внутрь и начинает поедать внутренности. Но при случае может прогрызть дыру и в живой рыбе, чтобы устроить трапезу изнутри. Более того, миксины способны впитывать питательные вещества прямо кожей.

Долгая жизнь в тени

Несмотря на небольшие размеры (до полуметра длиной), миксины живут 40-50 лет. Их медленный метаболизм позволяет месяцами обходиться без еды. Самки откладывают до 30 крупных икринок, которые развиваются почти год. Чтобы защитить потомство, они окутывают икру слизью и закрепляют на дне.

Днём миксины зарываются в грунт, выбираясь наружу только ночью.

Опасны ли они для человека

К счастью, миксины не представляют угрозы для людей. Их зубы не способны прокусить кожу. Единственная неприятность — обильная слизь, обладающая резким запахом и способная вызвать аллергию.

В Азии миксины, наоборот, ценятся: в Южной Корее и Японии их активно употребляют в пищу, а из прочной кожи делают ремни и кошельки. Рыбаки относятся к ним двояко: улов портят, но и прибыль приносят.