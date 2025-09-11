Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Японская исполинская саламандра — одно из самых необычных и древних существ, которые дожили до наших дней. Это настоящий "динозавр" современности, сохранивший облик, мало изменившийся за миллионы лет эволюции.

Японская исполинская саламандра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японская исполинская саламандра

Впечатляющий внешний вид

Взрослая особь японской исполинской саламандры может достигать 1,5-1,8 метра в длину и весить до 30 килограммов. Морщинистая кожа буро-черного цвета помогает маскироваться в речном дне и менять оттенки в зависимости от окружения. У этих животных большие глаза без век, адаптированные к ночному зрению, и широкая пасть, вооружённая множеством мелких зубов. Интересно, что даже во взрослом возрасте саламандры сохраняют жаберные щели — редкий пример среди земноводных.

Где живут и чем питаются

Ареал японской исполинской саламандры ограничен пресноводными водоёмами островов Хонсю, Сикоку и Кюсю. Животные предпочитают холодные, чистые горные реки с быстрым течением. Днём они прячутся под камнями или в вырытых норах, а ночью выходят на охоту.

Рацион включает:

  • рыбу,
  • лягушек и головастиков,
  • мелких ракообразных и беспозвоночных,
  • иногда даже птенцов водоплавающих птиц.

Охота основана на остром обонянии и молниеносных бросках: добыча заглатывается целиком, а зубы нужны лишь для удержания.

Уникальные адаптации

Саламандра дышит сразу тремя способами: через лёгкие, кожу и жабры. Особая слизь, выделяемая кожей, выполняет двойную функцию — защищает от хищников токсичным запахом и препятствует развитию инфекций.

Размножение и жизненный цикл

Летом самцы охраняют участки в реках и издают звуки, напоминающие лай собаки, чтобы привлечь самок. Самка откладывает до 500 яиц, которые самец охраняет до вылупления личинок. Молодые саламандры проходят долгую личиночную стадию и сохраняют жабры на всю жизнь. Продолжительность жизни в неволе может достигать 80 лет, тогда как в дикой природе они редко живут дольше 50.

Значение для науки и культуры

Японская исполинская саламандра почти не изменилась с древних времён и считается "живым ископаемым". Её изучение помогает понять механизмы эволюции и адаптации организмов. В японской культуре это животное почитается как священное, связанное с водой и природными силами. В некоторых регионах встреча с ним считается добрым знаком.

Угрозы и охрана

Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Среди основных проблем: загрязнение рек, разрушение мест обитания, изменение гидрологии и браконьерство. В Японии действуют заповедники, ведутся программы разведения в неволе и охраны популяций.

Уточнения

Рели́кт - вид живых организмов, сохранившийся в данном регионе от флоры или фауны прошлых геологических эпох и находящийся в некотором несоответствии с современными условиями существования.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
