Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перебои с водой превращаются в деньги: почему каждая минута отключения важна
Трамп обвинил радикалов в насилии: силы зла не дремлют - очередное убийство
Ленивые хачапури за 20 минут: лепёшка, которая заменит хлеб, пирожки и ужин сразу
Рабочий инвентарь или модный фетиш? Девушки скупают неожиданный аксессуар сезона
Бизнес сжимается: компании в России готовятся к осенней волне сокращений
Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене
Почему банки часто задерживают возврат денег: юрист объяснил скрытые мотивы
Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей
Осенняя перекопка: простой ритуал, который превращает землю в золото весной

Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине

3:03
Зоосфера

Собаки слышат мир иначе, чем люди. Их слух в разы острее, и привычные нам звуки могут причинять им настоящую боль. Когда питомец убегает от пылесоса или дрожит при звуке миксера, это не капризы, а попытка защититься. Игнорировать такие сигналы опасно: регулярное воздействие громких шумов способно привести к частичной или полной глухоте.

Собака на операционном столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на операционном столе

Бытовая техника как источник шума

Фен, пылесос, блендер, микроволновка — все эти приборы производят высокочастотный гул, почти неуловимый для человека. Но собаки слышат его так, словно рядом работает отбойный молоток. Особенно уязвимы щенки и пожилые животные: их внутреннее ухо быстрее травмируется.

Если питомец при включении техники начинает дрожать, скулить или прятаться — не заставляйте его оставаться рядом. Лучше вывести собаку в другую комнату или сократить время работы прибора.

Музыка и телевизор

Громкая музыка, крики спортивных комментаторов, детские игрушки с резкими мелодиями — всё это собаки воспринимают как хаос. Чтобы защитить себя от перегрузки, их мозг постепенно снижает чувствительность к звукам. В итоге животное перестаёт реагировать на команды и своё имя, а хозяин принимает это за упрямство или возрастные изменения.

Фейерверки и петарды

Самая опасная категория шумов — взрывы. Фейерверки и петарды не только пугают, но и наносят физическую травму. Ударные волны способны повредить барабанные перепонки и привести к стойкому снижению слуха. Многие собаки после новогодних праздников слышат хуже, хотя владельцы думают, что питомец просто пережил стресс.

Если избежать шума невозможно, можно снизить его воздействие: закрыть окна шторами, включить фоновую спокойную музыку или использовать специальные наушники для животных.

Симптомы ухудшения слуха

Заподозрить проблему можно по нескольким признакам:

  • собака перестаёт реагировать на своё имя или команды;

  • спит крепче и не просыпается от привычных звуков;

  • не поворачивает голову на шум за дверью;

  • начинает громче лаять, прижимает уши к голове или трёт морду лапами.

Эти изменения — сигнал, что пора действовать.

Как помочь питомцу

  1. Сведите к минимуму использование шумной техники рядом с собакой.

  2. Не включайте громкую музыку и телевизор на высокой громкости.

  3. В праздничные дни создайте животному тихое укрытие вдали от взрывов.

  4. При первых признаках ухудшения слуха обратитесь к ветеринару.

Слух — один из главных ориентиров собаки в мире. Заботясь о его сохранности, мы продлеваем питомцу активную и полноценную жизнь. Гораздо проще заранее убрать или смягчить источники громких звуков, чем потом бороться с их последствиями.

Уточнения

Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене
Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине
Почему банки часто задерживают возврат денег: юрист объяснил скрытые мотивы
Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей
Осенняя перекопка: простой ритуал, который превращает землю в золото весной
Белизна зубов уходит несмотря на уход — виноваты привычки, которые кажутся безобидными
Водители боятся кирпича: реальность наказания отличается от распространённых мифов
От продавца до водителя троллейбуса: чем могли бы заниматься звёзды РФ по версии Прохора Шаляпина
Реальный шанс: города, где новостройки стали доступнее — проверьте, есть ли ваш в списке
Почему садоводы срезают малину под ноль: неожиданный приём для щедрого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.