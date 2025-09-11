Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине

Собаки слышат мир иначе, чем люди. Их слух в разы острее, и привычные нам звуки могут причинять им настоящую боль. Когда питомец убегает от пылесоса или дрожит при звуке миксера, это не капризы, а попытка защититься. Игнорировать такие сигналы опасно: регулярное воздействие громких шумов способно привести к частичной или полной глухоте.
Фен, пылесос, блендер, микроволновка — все эти приборы производят высокочастотный гул, почти неуловимый для человека. Но собаки слышат его так, словно рядом работает отбойный молоток. Особенно уязвимы щенки и пожилые животные: их внутреннее ухо быстрее травмируется.
Если питомец при включении техники начинает дрожать, скулить или прятаться — не заставляйте его оставаться рядом. Лучше вывести собаку в другую комнату или сократить время работы прибора.
Громкая музыка, крики спортивных комментаторов, детские игрушки с резкими мелодиями — всё это собаки воспринимают как хаос. Чтобы защитить себя от перегрузки, их мозг постепенно снижает чувствительность к звукам. В итоге животное перестаёт реагировать на команды и своё имя, а хозяин принимает это за упрямство или возрастные изменения.
Самая опасная категория шумов — взрывы. Фейерверки и петарды не только пугают, но и наносят физическую травму. Ударные волны способны повредить барабанные перепонки и привести к стойкому снижению слуха. Многие собаки после новогодних праздников слышат хуже, хотя владельцы думают, что питомец просто пережил стресс.
Если избежать шума невозможно, можно снизить его воздействие: закрыть окна шторами, включить фоновую спокойную музыку или использовать специальные наушники для животных.
Заподозрить проблему можно по нескольким признакам:
собака перестаёт реагировать на своё имя или команды;
спит крепче и не просыпается от привычных звуков;
не поворачивает голову на шум за дверью;
начинает громче лаять, прижимает уши к голове или трёт морду лапами.
Эти изменения — сигнал, что пора действовать.
Сведите к минимуму использование шумной техники рядом с собакой.
Не включайте громкую музыку и телевизор на высокой громкости.
В праздничные дни создайте животному тихое укрытие вдали от взрывов.
При первых признаках ухудшения слуха обратитесь к ветеринару.
Слух — один из главных ориентиров собаки в мире. Заботясь о его сохранности, мы продлеваем питомцу активную и полноценную жизнь. Гораздо проще заранее убрать или смягчить источники громких звуков, чем потом бороться с их последствиями.
Уточнения
Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.
