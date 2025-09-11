Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине

Зоосфера

Собаки слышат мир иначе, чем люди. Их слух в разы острее, и привычные нам звуки могут причинять им настоящую боль. Когда питомец убегает от пылесоса или дрожит при звуке миксера, это не капризы, а попытка защититься. Игнорировать такие сигналы опасно: регулярное воздействие громких шумов способно привести к частичной или полной глухоте.

Бытовая техника как источник шума

Фен, пылесос, блендер, микроволновка — все эти приборы производят высокочастотный гул, почти неуловимый для человека. Но собаки слышат его так, словно рядом работает отбойный молоток. Особенно уязвимы щенки и пожилые животные: их внутреннее ухо быстрее травмируется.

Если питомец при включении техники начинает дрожать, скулить или прятаться — не заставляйте его оставаться рядом. Лучше вывести собаку в другую комнату или сократить время работы прибора.

Музыка и телевизор

Громкая музыка, крики спортивных комментаторов, детские игрушки с резкими мелодиями — всё это собаки воспринимают как хаос. Чтобы защитить себя от перегрузки, их мозг постепенно снижает чувствительность к звукам. В итоге животное перестаёт реагировать на команды и своё имя, а хозяин принимает это за упрямство или возрастные изменения.

Фейерверки и петарды

Самая опасная категория шумов — взрывы. Фейерверки и петарды не только пугают, но и наносят физическую травму. Ударные волны способны повредить барабанные перепонки и привести к стойкому снижению слуха. Многие собаки после новогодних праздников слышат хуже, хотя владельцы думают, что питомец просто пережил стресс.

Если избежать шума невозможно, можно снизить его воздействие: закрыть окна шторами, включить фоновую спокойную музыку или использовать специальные наушники для животных.

Симптомы ухудшения слуха

Заподозрить проблему можно по нескольким признакам:

собака перестаёт реагировать на своё имя или команды;

спит крепче и не просыпается от привычных звуков;

не поворачивает голову на шум за дверью;

начинает громче лаять, прижимает уши к голове или трёт морду лапами.

Эти изменения — сигнал, что пора действовать.

Как помочь питомцу

Сведите к минимуму использование шумной техники рядом с собакой. Не включайте громкую музыку и телевизор на высокой громкости. В праздничные дни создайте животному тихое укрытие вдали от взрывов. При первых признаках ухудшения слуха обратитесь к ветеринару.

Слух — один из главных ориентиров собаки в мире. Заботясь о его сохранности, мы продлеваем питомцу активную и полноценную жизнь. Гораздо проще заранее убрать или смягчить источники громких звуков, чем потом бороться с их последствиями.

Уточнения

Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

