Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайная любовь или зависть? Анастасия Волочкова отвечает на нападки Серова
Батареи молчат до первых холодов: именно сейчас решается, будет ли уютно зимой
40 новых моделей за 3 года: как BMW собирается изменить автомобильный рынок
Семь машин, которые пьют бензин литрами, но остаются мечтой водителей
Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка

Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов

3:34
Зоосфера

На пляже Сефн-Сидан в Кармартеншире, Уэльс, туристы столкнулись с необычным зрелищем — огромная туша кита лежала прямо на песке. О находке они сообщили в организацию Marine Environmental Monitoring, и уже на следующий день специалисты прибыли на место. Эксперты подтвердили: выброшенное на берег животное — финвал, второй по величине вид китов в мире после синего.

Выброшенный на берег финвал
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выброшенный на берег финвал

Масштабы, которые сложно вообразить

Даже мёртвый кит поражает своими размерами:

  • длина тела — более 21 метра;
  • только голова достигала 5 метров в длину и почти 2,5 метра в ширину;
  • вес финвала может превышать 70 тонн, хотя в данном случае из-за разложения определить массу было затруднительно.

По предположению специалистов, выброшенное животное было самкой, однако подтвердить это окончательно оказалось сложно. Состояние туши указывало, что кит погиб некоторое время назад и всё это время находился в воде, прежде чем его вынесло на берег.

Редкое явление в британских водах

Финвалы нечасто появляются у берегов Великобритании. Служба мониторинга морской среды сообщила, что за последние 24 года это лишь четвёртый случай, когда данный вид фиксировался у побережья Уэльса.

  • В 2020 году одного из финвалов заметили в устье реки Ди.
  • Более ранние случаи также единичны и подтверждают: присутствие этих гигантов в водах Британии скорее исключение, чем правило.

Морские титаны с уязвимой судьбой

Финвалы, несмотря на их величие, остаются крайне уязвимыми. На них влияют:

  • загрязнение океанов пластиком и промышленными отходами;
  • шумовое загрязнение, мешающее навигации и коммуникации китов;
  • столкновения с крупными судами;
  • изменение климата, которое сказывается на распределении их основной пищи — криля.

В прошлом XX века финвалы массово истреблялись китобоями. Сегодня они занесены в Красную книгу МСОП, и международные соглашения формально защищают их от промысла. Однако гибель отдельных особей продолжает напоминать о том, что численность этих животных всё ещё далека от стабильности.

Наука против загадок океана

Специалисты взяли образцы тканей найденного животного. Лабораторный анализ должен помочь выяснить:

  • был ли кит болен;
  • могли ли причиной смерти стать столкновение с судном или запутывание в рыболовных сетях;
  • как давно он погиб.

Такие исследования крайне важны. Каждая туша становится источником информации, позволяющим учёным лучше понимать здоровье популяции и угрозы, с которыми сталкиваются морские гиганты.

Символ величия и трагедии

Финвал — это живое напоминание о том, насколько удивителен и уязвим мир океана. Эти киты способны развивать скорость до 40 км/ч, их называют "гончими моря" за стремительность и изящество. Но даже такие могучие создания оказываются беззащитными перед деятельностью человека.

Мёртвая туша на пляже Уэльса стала мрачным символом. Для одних — редкая возможность увидеть существо таких масштабов вблизи. Для других — предупреждение о том, что океанические экосистемы находятся в опасном равновесии.

Уточнения

Финва́л или сельдяной кит, или обыкновенный полосатик, или сельдяной полосатик, или настоящий полосатик - вид китов из семейства полосатиковых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети
Тренировки впустую? Вот как питание после тренировки влияет на результат
Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.