Африканский гость превращает тропики в пустыню: новая угроза экологии

На витринах зоомагазинов они выглядят как необычные и даже милые питомцы. Но стоит гигантской африканской улитке оказаться за пределами своего естественного ареала — и она быстро превращается в агрессора, способного нанести вред экологии, экономике и здоровью людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская улитка

Как всё началось

Первые экземпляры были завезены на Гавайи в 1936 году. Через несколько десятилетий моллюск оказался в материковой части США. Наиболее яркая история связана с Флоридой: мальчик привёз домой всего трёх улиток, а уже через семь лет в окрестностях насчитывалось около 18 тысяч особей.

Размножение со скоростью света

Главная причина стремительного распространения — невероятная плодовитость. Молодая особь за полгода успевает отложить сотню яиц, а взрослая — более 1800. Поэтому колония за один сезон увеличивается в десятки раз, а любая попытка уничтожить вредителя требует систематической и долгосрочной работы.

Опасность

Экономика страдает первой: фермерам приходится тратить миллионы долларов на обработку посевов. Экология оказывается под угрозой: исчезают редкие растения, нарушаются связи внутри экосистем. Здоровье людей тоже под ударом: улитки переносят паразитов, способных вызывать тяжёлые болезни.

На родине и в новых странах

В странах Восточной Африки эти моллюски не представляют серьёзной опасности: здесь они меньше по размерам и окружены естественными врагами. Но попав в тропические регионы, лишённые подобных ограничителей, улитки разрастаются до размеров крысы и остаются без контроля.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

