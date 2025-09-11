Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота под угрозой: ломкие локоны могут быть первым симптомом опасных нарушений
Борщ — это не еда, а алхимия: как превратить простые овощи в кулинарный шедевр
Лишний вес оказался сигналом: какие привычки и установки таят скрытые психологические причины
Тайные агенты умного дома: как голосовые помощники и датчики работают на злоумышленников
Мир рухнул, когда его не стало: как пережить боль, которую поймёт далеко не каждый
Новый китайский концепт — роскошный седан размером с Rolls-Royce
Искусство и гастрономия: как французская Ментона завораживает своим культурным богатством
Свет против пятен: учёные нашли экологичный способ удаления пятен
Нас ждёт крах: Илон Маск раскрыл истинное положение дел с госдолгом США

Африканский гость превращает тропики в пустыню: новая угроза экологии

3:45
Зоосфера

На витринах зоомагазинов они выглядят как необычные и даже милые питомцы. Но стоит гигантской африканской улитке оказаться за пределами своего естественного ареала — и она быстро превращается в агрессора, способного нанести вред экологии, экономике и здоровью людей.

Гигантская улитка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская улитка

Как всё началось

Первые экземпляры были завезены на Гавайи в 1936 году. Через несколько десятилетий моллюск оказался в материковой части США. Наиболее яркая история связана с Флоридой: мальчик привёз домой всего трёх улиток, а уже через семь лет в окрестностях насчитывалось около 18 тысяч особей.

Размножение со скоростью света

Главная причина стремительного распространения — невероятная плодовитость. Молодая особь за полгода успевает отложить сотню яиц, а взрослая — более 1800. Поэтому колония за один сезон увеличивается в десятки раз, а любая попытка уничтожить вредителя требует систематической и долгосрочной работы.

Опасность

  1. Экономика страдает первой: фермерам приходится тратить миллионы долларов на обработку посевов.
  2. Экология оказывается под угрозой: исчезают редкие растения, нарушаются связи внутри экосистем.
  3. Здоровье людей тоже под ударом: улитки переносят паразитов, способных вызывать тяжёлые болезни.

На родине и в новых странах

В странах Восточной Африки эти моллюски не представляют серьёзной опасности: здесь они меньше по размерам и окружены естественными врагами. Но попав в тропические регионы, лишённые подобных ограничителей, улитки разрастаются до размеров крысы и остаются без контроля.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Красота под угрозой: ломкие локоны могут быть первым симптомом опасных нарушений
Борщ — это не еда, а алхимия: как превратить простые овощи в кулинарный шедевр
Лишний вес оказался сигналом: какие привычки и установки таят скрытые психологические причины
Тайные агенты умного дома: как голосовые помощники и датчики работают на злоумышленников
Мир рухнул, когда его не стало: как пережить боль, которую поймёт далеко не каждый
Новый китайский концепт — роскошный седан размером с Rolls-Royce
Искусство и гастрономия: как французская Ментона завораживает своим культурным богатством
Свет против пятен: учёные нашли экологичный способ удаления пятен
Нас ждёт крах: Илон Маск раскрыл истинное положение дел с госдолгом США
Подоконник станет как райский сад: цветы, которые не гибнут даже у забывчивых хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.