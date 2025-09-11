Африканский гость превращает тропики в пустыню: новая угроза экологии

На витринах зоомагазинов они выглядят как необычные и даже милые питомцы. Но стоит гигантской африканской улитке оказаться за пределами своего естественного ареала — и она быстро превращается в агрессора, способного нанести вред экологии, экономике и здоровью людей.
Первые экземпляры были завезены на Гавайи в 1936 году. Через несколько десятилетий моллюск оказался в материковой части США. Наиболее яркая история связана с Флоридой: мальчик привёз домой всего трёх улиток, а уже через семь лет в окрестностях насчитывалось около 18 тысяч особей.
Главная причина стремительного распространения — невероятная плодовитость. Молодая особь за полгода успевает отложить сотню яиц, а взрослая — более 1800. Поэтому колония за один сезон увеличивается в десятки раз, а любая попытка уничтожить вредителя требует систематической и долгосрочной работы.
В странах Восточной Африки эти моллюски не представляют серьёзной опасности: здесь они меньше по размерам и окружены естественными врагами. Но попав в тропические регионы, лишённые подобных ограничителей, улитки разрастаются до размеров крысы и остаются без контроля.
Уточнения
Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).
