Цвет дёсен — как карта судьбы: по ним можно узнать, сколько кошка ещё проживёт

Цвет дёсен кошки: что он может рассказать о здоровье

Забота о здоровье кошки не ограничивается взвешиванием или оценкой аппетита. Важно уделять внимание и состоянию её ротовой полости. Цвет дёсен может рассказать о многом: именно на них ветеринар обращает внимание при подозрении на болезнь.

Какие дёсны считаются нормальными

У здоровой кошки дёсны ровного розового цвета, без пятен и припухлостей. Они должны быть гладкими, влажными и слегка блестеть — это показатель хорошего кровообращения и достаточного увлажнения тканей. Запах должен быть нейтральным, а кровоточивости быть не должно. У кошек с тёмной пигментацией могут встречаться чёрные пятна, но если они не увеличиваются и остаются без изменений, повода для тревоги нет.

Как правильно осматривать рот питомца

Если кошка не привыкла к процедуре, её стоит приучать постепенно, лучше с раннего возраста. Осмотр удобно проводить в моменты, когда животное спокойно: во время игры или ласки. Аккуратно приподнимите верхнюю губу, затем слегка надавите на нижнюю, чтобы увидеть зубы и дёсны. Используйте лакомства как поощрение, чтобы проверка ассоциировалась у питомца с положительными эмоциями. В идеале осматривать рот раз в месяц, а у пожилых или ослабленных животных — каждые две недели.

Что означает бледный цвет

Если дёсны становятся слишком светлыми, это может быть признаком анемии. Причины — от заражения паразитами до внутреннего кровотечения или отравления. Такие изменения почти всегда сопровождаются другими симптомами: вялостью, учащённым дыханием, отсутствием аппетита. В этом случае необходимо срочно показать кошку ветеринару, иногда требуется даже переливание крови.

Красные и воспалённые дёсны

Яркая краснота и кровоточивость чаще всего указывают на гингивит из-за зубного камня. Иногда причиной становятся вирусы, такие как калицивирус, которые вызывают болезненные стоматиты. Подобные состояния требуют ветеринарного лечения: удаления зубного камня, назначения антибиотиков или противовоспалительных препаратов. В тяжёлых случаях может понадобиться удаление зубов.

Красные дёсны могут сигнализировать и о проблемах с почками: токсины в крови раздражают слизистую оболочку рта.

Тёмные, синие или фиолетовые оттенки

Синий или фиолетовый цвет дёсен — тревожный признак гипоксии, то есть недостатка кислорода. Это может происходить при тяжёлых приступах астмы, сердечной недостаточности или отравлениях. Состояние опасно для жизни, и каждая минута имеет значение.

Желтоватый оттенок

Жёлтые дёсны могут указывать на желтуху. Причина — избыток билирубина в крови при нарушении работы печени или разрушении эритроцитов. Такое состояние также требует срочного обращения к врачу, поскольку оно связано с серьёзными патологиями.

Другие сигналы

Необычные узелки, язвы или новые чёрные пятна могут быть признаком инфекции или опухоли. Неприятный запах нередко указывает на почечную недостаточность или диабет. Ещё один показатель — время капиллярного наполнения: если после лёгкого нажатия дёсна слишком долго остаются бледными, возможно обезвоживание. Сухие дёсны — тоже повод насторожиться.

Регулярное появление крови может быть связано с нарушением свёртываемости, лейкемией или болезнями полости рта.

Уточнения

