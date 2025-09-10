Тихая эпидемия у вас под ногами: чем грозит соседство с безобидными городскими голубями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Голуби — птицы, к которым у людей отношение неоднозначное. Для одних это символ мира и красоты, для других — назойливые "летающие крысы", загрязняющие улицы и представляющие опасность для здоровья. Их кормление во многих странах регулируется штрафами, ведь неконтролируемый рост популяции способен привести к серьёзным экологическим и санитарным проблемам.

Голуби на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голуби на балконе

Городские соседи

Сизари уже давно стали привычной частью городской среды. Они роются в урнах, клюют объедки на тротуарах и быстро приспосабливаются к любым условиям. Но вместе с этим голуби переносят кучу паразитов — блох, клопов, клещей. А прямой контакт с птицами может привести к опасным заболеваниям.

Мария Орлова, кандидат биологических наук и доцент Тюменского медицинского университета, подчёркивает, что голуби способны распространять бактериальные и вирусные инфекции: сальмонеллёз, кампилобактериоз, йерсиниоз и особенно орнитоз.

"Голуби способны распространять широкий спектр бактериальных и вирусных инфекций, например, сальмонеллез, кампилобактериоз, йесиниоз или орнитоз", — сказала биолог Мария Орлова.

Орнитоз у человека проявляется высокой температурой, головной болью и воспалением лёгких. Заражение происходит воздушно-капельным путём, иногда — даже через пыль, где недавно копалась птица.

Болезни и риски

Помимо орнитоза, среди голубей встречается так называемая вертячка или болезнь Ньюкасла. Для человека она неопасна, но в птицеводстве вызывает огромные убытки. У заражённых птиц заметно характерное "кручение" головой и нарушение координации.

По словам учёных, именно городская среда создала для голубей "курортные условия". Достаток еды и отсутствие естественных врагов позволяют им размножаться до шести раз в год. В природе их численность сдерживалась бы нехваткой корма и хищниками, но в городах ситуация иная.

Контроль численности

Орлова считает, что меры искусственного регулирования необходимы. Иногда в городах появляются пустельги — хищные птицы, которые охотятся на голубей, но этого недостаточно для контроля.

"В других странах, где я была, на карнизах установили штыри, чтобы птицы не могли приземлиться. Там с ними вообще не церемонятся, и это правильно", — отметила биолог Мария Орлова.

Голуби не только распространяют инфекции, но и разрушают здания. Их помёт содержит мочевую кислоту, которая разъедает бетон и металл, а скопления птиц портят памятники архитектуры и системы сигнализации. Кроме того, стаи представляют угрозу для безопасности полётов вблизи аэропортов.

Ленивые "пешеходы"

Тюменцы всё чаще замечают, что голуби стали вялыми: летают мало, часто выглядят сонными и больше передвигаются пешком. Биологи связывают это не только с холодом или усталостью, а с перееданием и излишней леностью.

"Они жиреют, предпочитают ходить пешком, из-за чего регулярно попадают под колёса машин. Допускаю, что в обозримом будущем эти ленивые птицы станут нелетающими", — сказала учёный Мария Орлова.

Что будет, если голубей не станет

Сценарий исчезновения этих птиц тоже неоднозначен. С одной стороны, они выполняют важную функцию — поедают органические остатки. С другой — их отсутствие может привести к росту численности мышей и крыс, которые займут освободившуюся нишу. Грызуны также переносят множество инфекций, но, в отличие от голубей, не стремятся к прямому контакту с людьми.

История с городскими голубями — пример того, как привычный символ может оказаться источником скрытых угроз. С одной стороны, они очищают улицы от органических отходов, с другой — переносят болезни, разрушают здания и мешают людям. Поэтому специалисты всё чаще говорят о необходимости регулировать их численность и ограничивать кормление, сообщает tmn.aif.ru.

Три любопытных факта:

  1. Голуби способны находить дорогу домой за сотни километров благодаря уникальной навигации.

  2. Их помёт используется в археологии: по его слоям можно определять возраст зданий.

  3. В Японии и ряде европейских стран специальные службы контролируют популяцию птиц так же, как численность бездомных животных.

Уточнения

Орнито́з пситтако́з (от лат. psittacus - "попугай"), попугайная болезнь - острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
