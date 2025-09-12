Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Существует немало мифов о животных, и один из самых устойчивых касается змей: принято считать, что они глухие. На самом деле это не совсем так. Эти рептилии действительно не обладают ушами в привычном для человека виде, однако улавливают звуки и вибрации иным способом.

Как змеи воспринимают звуки

У змей отсутствуют внешние уши и барабанные перепонки, но есть внутренняя слуховая система. Основная роль принадлежит колумелловой кости — аналогу слуховой косточки у человека. Благодаря ей животные способны ощущать вибрации, передаваемые через почву, а также частично воспринимать колебания воздуха. Таким образом, утверждение, что змеи совершенно глухие, не соответствует действительности.

Ограничения слуха

Хотя змеи воспринимают вибрации, их способность слышать звуки, распространяющиеся по воздуху, крайне ограничена. Человеческая речь или музыка практически не распознаются ими. Зато чувствительность к колебаниям почвы обеспечивает выживание: именно так они определяют приближение добычи или хищника.

Связь слуха с охотничьими стратегиями

Методы охоты у змей различаются. Одни активно перемещаются в поисках жертвы, другие подстерегают её из засады. В обоих случаях важную роль играет восприятие вибраций.

  • Активные охотники используют чувствительность к земле для ориентации и своевременного ухода от опасности.

  • Засадные виды дополняют маскировку способностью почувствовать приближение добычи. Некоторые из них применяют "приманку" — специальные придатки на хвосте, имитирующие насекомых или червей.

Межвидовые различия

Эволюция наделила разные виды змей особыми слуховыми адаптациями. Полуводные и водные змеи, например анаконды, лучше улавливают вибрации в воде, где звуки распространяются быстрее и на большие расстояния. У гремучих змей вибрации, создаваемые хвостом, служат предупреждением другим животным.

Загадка заклинателей змей

Наиболее распространённый миф связан с выступлениями заклинателей. Зрителям кажется, что кобра "танцует" под музыку флейты. В действительности змея реагирует не на звук, а на движения инструмента и самого человека. Она воспринимает их как угрозу и инстинктивно следует за ними, удерживая внимание на потенциальной опасности. Эффект усиливается тем, что перед представлением змей держат в закрытых корзинах: резкий свет и движение после выпуска делают реакцию особенно яркой.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
