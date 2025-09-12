Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рёв льва по праву считается одним из самых мощных и узнаваемых звуков в животном мире. Его сила и протяжность поражают воображение, а сама акустическая природа этого звука давно интересует ученых. Однако часто встречающееся утверждение о том, что рык слышен на расстоянии 8 километров, не соответствует действительности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лев

Настоящая дальность звучания

Рёв используется львами для общения внутри прайда, защиты территории и привлечения партнёров. Сила его голоса действительно впечатляет, но исследования показывают, что максимальная дальность слышимости составляет около 5 километров. На восприятие влияют рельеф, растительность, погодные условия и посторонние шумы. В отдельных случаях благодаря эху или особым природным условиям звук может распространяться дальше, но такие ситуации скорее исключение, чем правило.

Особенности львиного голоса

Львиный рёв может достигать громкости до 114 децибел, что значительно пРёвышает шум бензопилы или газонокосилки. Такая мощь объясняется особым строением голосовых связок: у льва они имеют квадратное сечение, позволяя удерживать напряжение и пропускать большой поток воздуха при минимальных усилиях. Благодаря этому животное может Рёветь громко и долго, не утомляясь.

Когда появляется способность к рыку

Молодые львята не способны издавать полноценный Рёв. Громкий и устрашающий звук формируется только к двум годам, когда голосовые связки окончательно развиваются. С этого момента рык становится важной частью поведения и социальной коммуникации.

Зачем льву нужен рык

Функций у этого звука несколько:

предупреждение соперников о занятой территории;

укрепление связей внутри прайда;

отпугивание возможных врагов;

сигнализация о присутствии и силе;

привлечение самок в период размножения.

Такой акустический инструмент позволяет льву сохранять статус вожака, минимизировать количество прямых стычек и большую часть дня проводить в отдыхе.

Уточнения

Лев — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Наряду с тигром — самая крупная из ныне живущих кошек, масса некоторых самцов может достигать 250 кг.

