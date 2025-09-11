Чудовище из глубин или санитар рек: кем на самом деле является гигантский сом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Сом обыкновенный считается крупнейшей пресноводной рыбой, обитающей в Европе. Его внушительные размеры и необычный внешний вид породили множество легенд, в том числе и о его опасности для человека и домашних животных. Однако реальная угроза от этого гиганта часто преувеличена.

Огромный сом-дьявол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огромный сом-дьявол

Внешний вид и размеры

Сом отличается массивным телосложением и приплюснутой головой с длинными усами, которые служат органами осязания. Его кожа гладкая и покрыта слизью, чешуя отсутствует. Зубы у рыбы мелкие и направлены внутрь, что позволяет удерживать добычу, но не наносить глубоких укусов. Средние размеры взрослого сома достигают 2 метров при весе около 50 кг, а отдельные экземпляры вырастают до 2,5 метров и 100-130 кг.

Среда обитания

Сом распространен практически по всему миру, исключая Антарктиду. Его естественный ареал — Центральная и Восточная Европа, однако благодаря искусственному расселению он встречается во многих странах. Во Франции и соседних регионах он обитает в реках, озерах, каналах и даже в солоноватой воде. Обычно выбирает темные и глубокие участки с ямами, затопленной растительностью или укрытиями под мостами.

Питание и поведение

Рацион сома всеяден и включает рыбу, ракообразных, амфибий, водоплавающих и иногда наземных птиц. Нередки случаи каннибализма, когда крупные особи поедают мальков. Охотится он преимущественно ночью. Несмотря на прозвище "речной людоед", человек не входит в его пищевые интересы. Сом может проявить агрессию лишь в период размножения, защищая гнездо. Однако его зубы слишком малы, чтобы прокусить человеческую кожу, а крупного человека или собаку эта рыба просто не в состоянии проглотить.

Реальная угроза для животных и людей

Отдельные случаи нападений на птиц, например голубей, зафиксированы и подтверждены. Что касается собак или людей, то задокументированных примеров практически нет. Опасность может представлять разве что для небольших животных, оказавшихся в воде. Таким образом, репутация сома как хищника, нападающего на людей, больше связана с мифами, чем с фактами.

Влияние на экосистему

Сом является вершиной пищевой цепи в своей среде. Благодаря высокой плодовитости и продолжительности жизни (до 50 лет) он оказывает влияние на популяции мигрирующих видов рыб: лосося, шада, миноги, осетра. В некоторых регионах, например в Новой Аквитании, его воздействие на биоразнообразие признано значительным. Поэтому часть рыболовов настаивает на признании его инвазивным видом.

При этом сом способен выживать в условиях ухудшенного качества воды, где температура выше нормы, а содержание кислорода ниже. Эта адаптивность позволяет ему занимать устойчивое место в экосистемах, нарушенных деятельностью человека.

Опасность при употреблении в пищу

Мясо сома съедобно, однако рыба склонна к биоаккумуляции — накоплению в тканях тяжелых металлов и токсинов из окружающей среды. В этом кроется основная потенциальная опасность для человека. По этой причине рыболовы часто предпочитают отпускать улов обратно в воду.

Уточнения

Обыкнове́нный сом или европейский сом (лат. Silurus glanis), — крупная бесчешуйчатая пресноводная рыба семейства сомовых (Siluridae).

