Питомца будто подменили: неожиданные сигналы больных животных

Питомцы могут сигнализировать о своем недомогании необычными способами, и владельцам стоит обращать внимание на изменения в поведении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева.
"Если говорить о кошках, при боли в мочевом пузыре они могут перестать пользоваться лотком и искать другое место, думая, что там будет меньше боли. Часто животные прячутся, теряют аппетит и активность", — пояснила эксперт.
Гольнева отметила, что у собак проявления недомогания несколько отличаются.
"При болезнях основным симптомом примерно в 90% случаев является снижение аппетита и угнетение. Собаки часто принимают необычные позы или просто лежат, ожидая, что владелец обратит внимание. Агрессия может появляться, если трогать болезненную область", — уточнила ветеринар.
Эксперт добавила, что животные могут демонстрировать свое недомогание напрямую.
"Кошки справляют нужду на виду у хозяина — это своего рода крик о помощи, способ привлечь внимание. Важно наблюдать за поведением питомца, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы и обратиться к специалисту", — заключила Гольнева.
