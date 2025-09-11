Четвероногий турист: как подготовить любимца к длинной дороге и избежать проблем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Путешествие с домашним животным — это всегда яркие впечатления, но и серьезная ответственность. Чтобы поездка прошла спокойно, важно заранее разобраться в правилах, которые действуют в разных странах и видах транспорта. Ошибки здесь недопустимы: отсутствие нужного документа или пропущенная прививка могут обернуться запретом на въезд или карантином для питомца.

Собака в машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в машине

Подготовка к поездке

Первое, что нужно сделать, — изучить требования страны назначения. В государствах ЕС действует единая система правил, однако некоторые страны, такие как Великобритания, Ирландия, Швеция или Мальта, устанавливают свои дополнительные условия. За пределами Европы требования могут быть еще строже. Например, Австралия и Новая Зеландия нередко требуют длительного карантина. Также важно учитывать регионы с повышенным риском заболеваний, где обязательны дополнительные прививки или противопаразитарные обработки.

Визит к ветеринару

Перед отъездом следует посетить ветеринара. Он проверит общее здоровье питомца, убедится, что прививки сделаны вовремя, оформит необходимые справки и подскажет средства от укачивания. Если планируется поездка за границу, без таких документов не обойтись.

Паспорт животного

Для собак, кошек и хорьков, путешествующих в пределах ЕС, нужен специальный европейский паспорт. В нем указываются данные чипа или татуировки, сведения о прививке от бешенства и проведенные обработки. Но стоит помнить: татуировка признается только в том случае, если была сделана до июля 2011 года, иначе нужен микрочип.

Вакцинация

Прививка от бешенства — строго обязательна. Первая вакцинация должна быть сделана минимум за 21 день до поездки. Далее важно следить за актуальностью ревакцинации: просроченная прививка автоматически делает документы недействительными.

Дополнительные ветеринарные требования

Некоторые страны требуют подтверждение здоровья животного отдельной справкой. К примеру, для США нужно предоставить документ, оформленный ветеринаром не позднее чем за 10 дней до вылета. В ряде направлений обязательны противопаразитарные процедуры: например, перед въездом в Великобританию или Ирландию собак необходимо обработать от эхинококков.

Воздушные перевозки

Авиакомпании устанавливают собственные правила. Обычно в салон разрешают животных весом до 8 кг вместе с переноской. Контейнер должен соответствовать стандартам IATA и быть хорошо проветриваемым. Более крупные питомцы летят в багажном отсеке, а некоторые породы с особенностями дыхания (например, мопсы или бульдоги) могут вообще не допускаться к перелетам.

Поезд и автомобиль

На французских поездах мелких животных можно перевозить в переноске за символическую плату, а крупные собаки должны быть в наморднике и оплачиваются по льготному тарифу. В других странах Европы правила могут отличаться, а на Eurostar, например, перевозка животных вовсе запрещена.

Автомобиль дает больше свободы, но и здесь нужны меры безопасности. Животное должно быть закреплено ремнем или находиться в транспортировочном боксе. Регулярные остановки для воды и прогулки обязательны, а оставлять питомца в закрытой машине летом категорически нельзя.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

