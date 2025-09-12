Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется

Каждому владельцу кошки знакома ситуация: питомец вдруг срывается с места и начинает носиться по дому, запрыгивать на шкафы и сшибать всё на своём пути. В такие моменты хозяину трудно сохранять спокойствие — шум мешает отдыхать или работать, а вещи оказываются на полу. Тем не менее ругать или тем более наказывать животное не стоит: у этого поведения есть естественные причины.
Охотничий инстинкт. Даже самый домашний котик остаётся хищником. Подсознательная потребность исследовать высоту, прыгать и контролировать пространство — наследие диких предков. С высоких точек кошке удобнее наблюдать за "добычей", пусть даже это не мышь, а шевелящиеся шторы.
Физическая разрядка. Бег по диванам и тумбочкам — способ выплеснуть накопившуюся энергию. Кошка, которая весь день проспала, может внезапно устроить ночной марафон.
Особенность организма. Ветеринары отмечают, что у некоторых животных такая активность помогает нормализовать пищеварение и даже стимулировать работу кишечника. Иногда именно поэтому питомцы начинают "сходить с ума" до или после лотка.
Крики или наказания не решат проблему, а лишь усилят тревожность. Кот не понимает человеческой логики: для него бег и прыжки — естественная потребность. Стресс, вызванный наказанием, способен только усугубить гиперактивность или привести к проблемам с поведением.
• Создать пространство для лазания. Установите на стенах полки, лесенки или специальные "кошачьи комплексы". Пусть питомец реализует свои охотничьи инстинкты там, а не на шкафах с посудой.
• Играть перед сном. Активные игры с удочками, мячиками или лазерной указкой помогут "выплеснуть пар", и после этого кот быстрее успокоится.
• Следить за лотком. Чистота туалета напрямую влияет на поведение животного: многие коты начинают носиться именно после того, как сходили в лоток или если он грязный.
• Обеспечить стимуляцию днём. Когтеточки, игрушки и пространство для охоты помогут снизить ночные забеги.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
