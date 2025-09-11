Трава сильнее ЛСД: вот что скрывается за загадочным эффектом любимого кошачьего лакомства

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любой владелец кота хотя бы раз наблюдал магический эффект кошачьей мяты: питомцы начинают кататься по полу, мурлыкать, тереться обо всё подряд или, наоборот, расслабленно замирают. Ещё полвека назад ветеринарные исследования намекали, что реакция животных напоминает действие психоактивных веществ на человека. В одной из статей 1972 года даже предлагалось использовать кошачью мяту как модель для изучения реакции людей на каннабис или ЛСД. Сегодня учёные сходятся во мнении: галлюцинаций у кошек не возникает, но изменения в поведении — реальны и весьма заметны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кот и кошачья мята

Почему кошки ведут себя по-разному

Реакция зависит от того, каким образом мята попадает в организм. Если кошка съедает листья, растение действует как мягкое успокоительное: животное становится спокойным, сонным, расслабленным. Но стоит лишь вдохнуть аромат травы — и эффект кардинально меняется. Запах превращает питомца в энергичный комок эмоций: он начинает бегать, громко мяукать, прыгать и вести себя так, будто вернулся в котёнкино детство.

Что скрывается в листьях

Котовник кошачий (Nepeta cataria) — травянистое растение с сильным ароматом, относящееся к семейству яснотковых. Родом оно из Африки, Азии и Европы, но в Северную Америку было завезено переселенцами. Люди использовали его в качестве лечебного чая: напиток помогал при лёгких проблемах с пищеварением и способствовал расслаблению. У кошек же главный эффект связан с веществом непеталактоном — эфирным маслом, которое содержится в листьях и цветах растения.

Механизм кошачьего счастья

Непеталактон связывается с белками в слизистой оболочке носа и активирует сенсорные нейроны. Те, в свою очередь, передают импульсы в обонятельную луковицу, откуда сигнал поступает в миндалевидное тело и гипоталамус. Эти структуры мозга отвечают за эмоции, поведение и гормональные реакции. В итоге запускается цепочка, которая имитирует действие половых феромонов и стимулирует опиоидную систему вознаграждения. Именно поэтому кошка под действием мяты может проявлять нежность, игривость или неожиданную агрессивность — реакции напоминают поведение самок в период течки.

Почему эффект не у всех одинаков

Не каждая кошка "поддаётся" кошачьей мяте. Чувствительность к непеталактона наследуется генетически, и примерно треть домашних питомцев остаётся равнодушной к этому растению. Интересно, что у котят до трёх месяцев реакция почти никогда не проявляется — их нервная система ещё не готова к такому воздействию. Для животного это своеобразная игра гормонов, которая делает его более счастливым — по крайней мере, на несколько минут.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

