Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем

Совместный сон с кошкой — привычка, знакомая многим хозяевам. Одни считают её милой и уютной, другие — сомнительной с точки зрения гигиены и качества сна. Вопрос, стоит ли пускать питомца в постель, имеет несколько сторон.

Плюсы сна с кошкой

Присутствие любимца рядом часто дарит чувство спокойствия и защищённости. Мягкое мурчание помогает расслабиться и быстрее уснуть. Для одиноких людей это ещё и эмоциональная поддержка — кошка создаёт ощущение тепла и уюта.

Минусы и возможные риски

Кошка во сне может мешать: ворочаться, ложиться на хозяина или занимать слишком много места. Кроме того, даже ухоженное животное способно переносить грязь и микробы на лапах, а также быть источником паразитов. В отдельных случаях есть риск заражения токсоплазмозом и другими инфекциями.

Лучший вариант — личное место

Чтобы минимизировать риски, можно обустроить питомцу собственное спальное место. Это может быть корзина с матрасиком, уютная лежанка или домик. Для теплолюбивых кошек подходят специальные коврики с подогревом. Такое решение позволяет сохранить гигиену и комфорт хозяев, не лишая питомца внимания.

Если кошка всё же спит в кровати

Некоторые владельцы не могут отказаться от этой привычки. В таком случае важно соблюдать правила:

своевременно делать прививки, обрабатывать от блох и других паразитов, проводить дегельминтизацию (уличным кошкам — раз в 3-4 месяца, домашним — 1-2 раза в год), мыть лапы после прогулок и посещения лотка, при необходимости купать животное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



