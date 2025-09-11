Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький остров с большой тайной: что скрывает Огой среди льдов Байкала
Модный тренд в ванной стал испытанием: чёрные смесители приносят больше бед, чем стиля
Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы
Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости

Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем

1:48
Зоосфера

Совместный сон с кошкой — привычка, знакомая многим хозяевам. Одни считают её милой и уютной, другие — сомнительной с точки зрения гигиены и качества сна. Вопрос, стоит ли пускать питомца в постель, имеет несколько сторон.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Плюсы сна с кошкой

Присутствие любимца рядом часто дарит чувство спокойствия и защищённости. Мягкое мурчание помогает расслабиться и быстрее уснуть. Для одиноких людей это ещё и эмоциональная поддержка — кошка создаёт ощущение тепла и уюта.

Минусы и возможные риски

Кошка во сне может мешать: ворочаться, ложиться на хозяина или занимать слишком много места. Кроме того, даже ухоженное животное способно переносить грязь и микробы на лапах, а также быть источником паразитов. В отдельных случаях есть риск заражения токсоплазмозом и другими инфекциями.

Лучший вариант — личное место

Чтобы минимизировать риски, можно обустроить питомцу собственное спальное место. Это может быть корзина с матрасиком, уютная лежанка или домик. Для теплолюбивых кошек подходят специальные коврики с подогревом. Такое решение позволяет сохранить гигиену и комфорт хозяев, не лишая питомца внимания.

Если кошка всё же спит в кровати

Некоторые владельцы не могут отказаться от этой привычки. В таком случае важно соблюдать правила:

  1. своевременно делать прививки,

  2. обрабатывать от блох и других паразитов,

  3. проводить дегельминтизацию (уличным кошкам — раз в 3-4 месяца, домашним — 1-2 раза в год),

  4. мыть лапы после прогулок и посещения лотка, при необходимости купать животное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.