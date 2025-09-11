Пять ароматов, которые защитят мебель и цветы от когтей без лишних усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошачий нос — удивительный инструмент. У этих животных более 200 миллионов обонятельных рецепторов, и запахи для них — это полноценный язык общения с окружающим миром. Но если одни ароматы кошек привлекают, то другие вызывают у них тревогу и желание немедленно покинуть место.

Испуганная кошка у края ванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Испуганная кошка у края ванны

Цитрусовые: лимонная угроза

Ароматы апельсина, лимона и грейпфрута для кошек — настоящая неприятность. В природе такие запахи ассоциируются с токсичными веществами, поэтому животные стараются избегать их. Именно поэтому цитрусовые можно использовать для защиты мебели и комнатных растений: запах будет служить мягким, но эффективным барьером.

Резкость уксуса

Уксус не только раздражает слизистые оболочки, но и вызывает у кошек стойкое чувство дискомфорта. Если нанести его на участок, куда питомец не должен заходить, эффект проявится быстро. Однако у этого метода есть минус — запах неприятен и для хозяев, поэтому применять его стоит осторожно.

Ментол и эвкалипт

Сильные ментоловые и эвкалиптовые ароматы, привычные для человека в освежителях и чистящих средствах, слишком интенсивны для кошачьего обоняния. Животные стараются избегать таких мест, что можно использовать для ограничения их доступа к определённым зонам.

Химические запахи

Особенно сильный стресс у кошек вызывает запах хлора и аммиака. Эти резкие ароматы ассоциируются с опасностью, и потому домашние любимцы стараются держаться от них подальше. При уборке важно не только проветривать помещение, но и не допускать контакта питомцев с бытовой химией.

Травы и специи

Неожиданно для многих владельцев, некоторые растения, которые кажутся человеку благоухающими, кошки воспринимают негативно. Лаванда, розмарин и некоторые другие пряные травы действуют на них как отпугиватель. Их можно использовать в качестве естественной защиты от кошачьих посягательств.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
