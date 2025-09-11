Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
Простой гаджет, который подскажет, когда пора менять масло: оптимальный срок для замены масла в суровых условиях
Последние слова Чарли Кирка перед выстрелом: он говорил об оружии в США

Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака

2:18
Зоосфера

Дом, где живут сразу кот и собака, нередко превращается в арену скрытого соперничества. Хозяева не всегда замечают, кто из питомцев устанавливает правила, но внимательное наблюдение помогает понять негласную иерархию.

Пожилые питомцы — собака и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилые питомцы — собака и кошка

Контроль над ресурсами

Лидер обычно первым занимает лучшее место для отдыха и может контролировать доступ к мискам. Если один питомец без сопротивления получает преимущество, значит, его авторитет выше.

Инициатива в играх и контакте

Тот, кто навязывает общение, прерывает отдых другого или начинает игру в удобный для себя момент, демонстрирует уверенность и доминирующее положение.

Движение в узких пространствах

Простая проверка — наблюдение в коридоре или дверном проёме. Животное, заставляющее другого уступить дорогу или обойти, чаще всего занимает более высокую ступень в иерархии.

Игрушки и лакомства

Реакция на новый предмет особенно показательна. Если один питомец получает доступ к игрушке или угощению первым и второй не пытается оспорить это право, лидерство очевидно.

Язык тела и совместный отдых

Во время сна животное, лежащее выше или накрывающее другого лапой, головой или корпусом, демонстрирует своё превосходство.

Поведение у миски

Настоящий доминант может отгонять соседа от еды или спокойно забирать чужой корм. Отсутствие серьёзного сопротивления говорит о признании его положения.

Внимание хозяина

Животное, которое стремится прервать ласку, адресованную другому, или требует своей порции первым, показывает ревность и лидерские замашки.

Уверенность и спокойствие

Иногда главным оказывается тот, кто умеет игнорировать провокации. Сила проявляется не только в настойчивости, но и в умении сохранять спокойствие в любой ситуации.

Зачем знать иерархию

Понимание негласных правил помогает хозяину избежать конфликтов, правильно распределять внимание и создавать гармоничную атмосферу. Уважение к установленному порядку снижает стресс и делает совместное проживание питомцев более комфортным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
400 рабочих мест и поддержка STEM-образования: Boeing запускает главную технологическую ось в США
Спилберг обогнал Бога: кого чаще всего благодарили на Оскаре за всю историю
Губы против осенней хандры: пять оттенков, которые работают лучше кофе
Пугачёвой и Галкину* может грозить уголовное дело: раскрыта сумма их долга по налогам за замок
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Маленький жест меняет близость: как направление взгляда решает исход диалога
Стоит ли бизнесу переходить на MAX уже сегодня? Объясняет эксперт
Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше
Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.