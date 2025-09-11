Не дайте собачьим глазам обмануть вас: эти 5 пород могут оказаться головной болью

Милые мордашки и преданная любовь — не всегда гарантия, что порода окажется простой в уходе. Ветеринарный врач Анвар Уэй делится наблюдениями о собаках, с которыми стоит быть осторожнее.

Такса

Очаровательные и преданные, таксы обладают и непростым характером.

"Ты очень упрямый, я могу быть таким, могу всю ночь лаять, если захочу, и у них может быть очень сильная боязнь разлуки”, — отмечает доктор Уэй.

Из-за длинного позвоночника и коротких лап порода часто страдает от грыжи межпозвоночного диска. Склонность к набору веса требует строгого контроля питания, физических нагрузок и ограничения прыжков с мебели и лестниц.

Французский бульдог

Эти собаки — настоящие любимцы публики, но и частые пациенты клиник. Их мучают проблемы с дыханием, кожей, суставами и позвоночником.

"Как ветеринар, я постоянно сталкиваюсь с этими собаками… Я бы никогда не стал заводить французских бульдогов, но они очаровательны”, — признаётся доктор Уэй.

Высокая стоимость щенка и последующее лечение делают их содержанием недешёвым.

Бельгийская овчарка

"Это не собака. Это машина. Ему нужна постоянная физическая и умственная стимуляция”, — говорит ветеринар.

Эти псы выводились для охраны и службы, поэтому без ежедневных задач и нагрузок в семье им становится тяжело.

Бордер-колли

Ещё одна рабочая порода с безграничной энергией.

"Им нужна постоянная стимуляция. Они похожи на людей с СДВГ”, — объясняет Уэй.

Без работы и активности такие собаки быстро становятся неуправляемыми, особенно если хозяин целыми днями на работе.

Лабрадор-ретривер

Кажется, идеальная семейная собака: дружелюбная, умная, послушная. Но есть нюанс — их бесконечный аппетит. Склонность к ожирению в сочетании с любовью к еде требует жёсткой дисциплины в рационе.

