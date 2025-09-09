Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов

Сон для собак — не просто отдых, а жизненная необходимость. Недаром латинское слово vita переводится как "жизнь": без сна организм не сможет полноценно существовать. Для питомцев это особенно важно, ведь от качества сна зависит их поведение, здоровье и эмоциональное состояние.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Почему сон так важен

Исследования показывают, что лишение сна губительно для животных. Так, щенки, которых лишали возможности отдыхать, не выживали дольше четырёх дней.

"Если ваша собака имеет проблемы с поведением, то первое на что нужно обратить внимание, сколько она спит", — сказала кинолог Диана Беляева.

Недосып делает собаку раздражительной и импульсивной. Питомец легко возбуждается, но ему тяжело сосредоточиться. Возникают проблемы с самоконтролем, собака становится забывчивой, а в долгосрочной перспективе развивается хронический недосып. Это чревато агрессией, повышенной нервозностью и даже конфликтами с другими животными.

Во время сна организм восстанавливается, снижается уровень гормона стресса — кортизола, закрепляется опыт, полученный за день. Без этого процессы обучения и социализации нарушаются.

Нормы сна у собак

Влияние возраста

Возраст — главный фактор, определяющий продолжительность сна.

• Щенки спят больше всех — от 18 до 20 часов в сутки. Их организм активно растёт и требует длительного восстановления.

• Взрослым собакам достаточно 12-14 часов.

• Пожилые питомцы (старше 7-10 лет) снова нуждаются в большем отдыхе: от 16 до 18 часов. Это связано с замедлением обмена веществ и снижением активности.

Размер породы

Крупные собаки спят дольше, чем мелкие. Сенбернары, мастифы, доги и лабрадоры могут отдыхать до 16-18 часов в день. Их мощному организму нужно больше времени для восстановления.

Маленькие породы — чихуахуа, йоркширские терьеры, папильоны — обычно спят около 12 часов. Но и для них полноценный сон остаётся жизненно важным.

Здоровье и образ жизни

Заболевания сердца, суставов, эндокринные нарушения могут вызывать сонливость. При болях или дискомфорте питомец тоже спит больше, чем обычно. С другой стороны, стресс или тревожность способны вызвать бессонницу.

Когда стоит волноваться

Если собака спит больше 20 часов в сутки, выглядит вялой или апатичной — это тревожный сигнал. Подобные изменения могут говорить о болезнях, усталости или даже депрессии. В таких случаях необходима консультация ветеринара.

Не менее опасен и другой крайний вариант — постоянная активность без отдыха. Бессонница у собак часто связана с тревожностью или болевыми ощущениями и также требует внимания специалиста.

Уют и безопасность сна

Не только продолжительность, но и качество сна играет важную роль. Собаки любят менять позы и места для отдыха, часто стремятся спать рядом с хозяином. Интересно, что счастливые животные предпочитают устраиваться на возвышенностях — это придаёт им чувство безопасности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

