Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки

3:37
Зоосфера

Несколько секунд могут перевернуть жизнь, и именно это произошло с молодой женщиной и её верным питомцем в горах Канады. Обычный поход с друзьями обернулся настоящим испытанием на прочность и показал, что связь между человеком и собакой способна выдержать даже падение с высоты.

Женщина и собака после падения в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина и собака после падения в горах

Опасный маршрут

Компания из трёх человек и собаки решила спуститься с горы по, как им показалось, более короткому пути. Дорога оказалась сложнее, чем ожидалось. В поисках выхода они заметили скальный выступ и решили попробовать преодолеть его. Первым рискнул друг девушки, затем настал черёд её пса по кличке Зион. Но животное оступилось и сорвалось вниз. В попытке удержать собаку хозяйка инстинктивно потянулась за ней и тоже полетела вниз.

Падение и первые минуты

Высота составляла около 18 метров. Женщина несколько раз ударилась о каменные выступы, получив серьёзные травмы. Её собака также сильно пострадала, повредив лапу. Несмотря на боль, животное не убежало и оставалось рядом. Хозяйка кричала от боли, и именно так её нашёл спутник, бросившийся на помощь.

Ожидание спасателей

Девушка провела на камнях около двух часов, пока не прибыли спасатели. Жара только усугубляла ситуацию: палящее солнце без тени и воды делало минуты бесконечно долгими. Всё это время собака не отходила от хозяйки, будто понимая, что её присутствие помогает держаться.

Первая помощь и лечение

Пострадавшую эвакуировали и доставили в больницу. Там врачи диагностировали перелом ноги и провели первую операцию. Ей предстоит ещё одно хирургическое вмешательство и долгий период восстановления. Несмотря на серьёзные травмы, она сохраняет оптимизм и уверяет, что ей невероятно повезло.

"До приезда помощи она лежала под палящим солнцем", — сообщает The Squamish Chief.

Зион тоже нуждается в лечении, но ветеринары отмечают, что его повреждения не угрожают жизни. Пёс оправится быстрее хозяйки, однако пережитый стресс был для него не менее тяжёлым.

Чудо выживания

История привлекла внимание не только друзей и знакомых семьи, но и местных жителей. Многие считают произошедшее настоящим чудом. Ведь падение с такой высоты редко заканчивается без трагедии. Специалисты отмечают, что выжить женщине помогли удачное стечение обстоятельств: траектория падения, а также быстро сработавшие спасатели.

Урок для туристов

Этот случай напоминает всем любителям активного отдыха: даже привычный поход может обернуться неожиданной опасностью. Горы не прощают беспечности, а неправильное решение маршрута может привести к серьёзным последствиям. Спасатели в Канаде регулярно предупреждают туристов о необходимости тщательно планировать маршрут и иметь при себе необходимое снаряжение.

Сила привязанности

Однако главным в этой истории остаётся не только чудесное спасение, но и преданность животного. Собака, несмотря на собственные травмы, не покинула хозяйку ни на минуту. Этот случай ещё раз показал, что связь между человеком и питомцем невероятно сильна и может стать настоящей опорой в критический момент.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
