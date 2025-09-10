Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Колоссальные и гигантские кальмары давно будоражат воображение моряков и учёных. Эти обитатели глубин остаются одними из самых загадочных созданий на планете. Несмотря на схожесть внешнего облика и внушительные размеры, они принадлежат к разным видам и имеют ряд существенных отличий — от строения тела до привычек охоты и среды обитания.

Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Кто крупнее: сравнение размеров

Гигантский кальмар (Architeuthis dux) известен прежде всего своей длиной. Самки этого вида могут достигать 13 метров — от кончиков щупалец до плавников, а масса иногда превышает 250 килограммов. У самцов размеры скромнее, но всё равно впечатляющие.

Колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) хоть и уступает в длине, редко вырастая более чем до 10 метров, но значительно тяжелее. Самая крупная зарегистрированная особь весила около полутонны, что делает этот вид настоящим рекордсменом по массе среди головоногих. Толстое и плотное тело колоссального кальмара позволяет ему выдерживать давление холодных глубинных вод.

Где обитают морские гиганты

Среда обитания этих видов различается. Гигантские кальмары предпочитают открытые воды океанов и способны совершать вертикальные миграции: днём они держатся на больших глубинах, а ночью поднимаются ближе к поверхности в поисках пищи.

Колоссальные кальмары сосредоточены в Южном океане у берегов Антарктиды. Они обитают в суровых условиях — там, где холодная вода, мало кислорода и почти нет света. В отличие от своих гигантских "собратьев", они проводят больше времени у дна, что влияет на стратегию охоты и образ жизни.

Охотничьи приёмы и защита

Оба вида имеют восемь рук и два длинных щупальца, но их "оружие" устроено по-разному. У гигантских кальмаров присоски снабжены зубчиками, что помогает создавать мощное всасывание и удерживать добычу. Такой способ особенно эффективен против рыб и других кальмаров, попавших в радиус атаки.

У колоссальных кальмаров вооружение куда более устрашающее. На их руках располагаются вращающиеся крючки, напоминающие человеческие ногти по структуре. Эти крючки позволяют надёжно фиксировать крупную добычу — от больших рыб до других головоногих. Кроме того, колоссальные кальмары обладают фотофорами — световыми органами, которые помогают им скрываться от врагов, растворяясь в тусклом глубинном свете.

Враги глубинных охотников

Несмотря на размеры, ни гигантские, ни колоссальные кальмары не находятся на вершине пищевой цепи. Их основными врагами остаются кашалоты и другие крупные киты. Именно в желудках этих морских млекопитающих учёные находят клювы кальмаров — прочные части тела, не поддающиеся перевариванию.

Такие находки стали главным источником сведений о жизни и масштабах этих моллюсков задолго до того, как учёным удалось увидеть их в естественной среде. Даже сегодня наблюдения за живыми кальмарами редки, ведь оба вида ведут глубоководный образ жизни и редко поднимаются в зону доступную человеку.

Тайны не раскрыты

Интерес к этим существам остаётся высоким. До сих пор мало кто видел колоссального кальмара живым: чаще всего исследователи имеют дело с его останками, выброшенными на берег или найденными в желудках китов. Гигантские кальмары изучены немного лучше, но и о них известно далеко не всё.

С развитием технологий, особенно подводных аппаратов и камер, шансы раскрыть тайны этих обитателей океана становятся выше. Но именно их скрытность и недоступность для человека делают кальмаров ещё более загадочными и притягательными.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
