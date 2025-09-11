Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого
В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным
Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху
Иоанн Креститель: печальная правда, о которой молчат все
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было

Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии

4:38
Зоосфера

Учёные впервые составили масштабную карту сопутствующих заболеваний у собак, используя данные о состоянии здоровья более 26 тысяч питомцев в США. Проект "Старение собак" показал, как болезни образуют кластеры и в какой последовательности они развиваются, что открывает новые возможности для ветеринарии и профилактики.

Собака в пне
Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в пне

Как собирали данные

Исследование провела команда под руководством Антуанетты Фэнг из Чикагского университета совместно с коллегами из ведущих исследовательских центров США. В анализ вошли сведения о 26 614 собаках-компаньонах, собранные владельцами.

"Поскольку домашние собаки живут с нами в одном доме, в одной среде и подвержены многим возрастным заболеваниям, изучение того, как группируются и развиваются их болезни, позволяет лучше понять те же процессы мультиморбидности, которые подрывают здоровье человека, и указывает на стратегии раннего выявления и профилактики для людей", — говорит Антуанетта Фэнг.

Собаки оказались удобной моделью для изучения коморбидности: они делят с людьми одну среду обитания, получают регулярную ветеринарную помощь и имеют подробные медицинские карты.

Что показала сеть болезней

Учёные построили ненаправленную сеть, где учитывались пол, возраст, вес, репродуктивный статус и породность.

  1. Обнаружена сильная связь между аллергией и наружным отитом: ушные инфекции у собак нередко вызваны именно аллергическими реакциями.

  2. Выявлена пара "протеинурия — анемия при хронической болезни почек". Это согласуется с механизмами поражения почек у собак.

  3. Наличие белка в моче и низкий уровень эритроцитов указывали на запущенные стадии почечной патологии.

  4. В данных прослеживалась кластеризация паразитарных инфекций: у одного животного часто встречается несколько паразитов одновременно.

Почему время имеет значение

Учёные добавили временной аспект и построили ориентированную сеть, показывающую, какое заболевание чаще возникает раньше.

  1. Диабет у собак нередко предшествует катаракте: примерно у 75 % животных катаракта развивается в течение двух лет после постановки диагноза.

  2. Синдром сухого глаза часто ведёт к язве роговицы, так как роговица остаётся без естественной защиты.

  3. У пожилых собак гипертония часто предшествует хронической болезни почек, что согласуется с механизмом повреждения органов-мишеней при высоком давлении.

Такие закономерности помогают ветеринарам прогнозировать развитие болезней и назначать своевременные анализы.

Как болезни меняются с возрастом

С возрастом структура заболеваний упрощается: множество мелких проблем постепенно концентрируется вокруг нескольких ключевых узлов. Это подтверждает наблюдения владельцев: чем старше собака, тем сильнее проявляются хронические болезни.

Размер тела также имеет значение:

  1. У крупных собак чаще встречаются ортопедические, эндокринные и онкологические заболевания.

  2. У мелких пород выше риск болезней сердца и глаз.

Эти данные позволяют точнее подбирать скрининг и профилактику.

Зачем карта нужна ветеринарам и владельцам

Практическая польза карты — в прогнозировании. Если у собаки появляется диагноз из центра кластера, ветеринар может:

  1. назначить дополнительные анализы;

  2. запланировать более частые осмотры;

  3. предупредить владельцев о вероятных рисках и симптомах.

Для владельцев важно фиксировать даты первых проявлений болезней: даже приблизительная хронология превращает список диагнозов в полезную последовательность для врача.

"Изучив данные, предоставленные владельцами в рамках проекта Dog Aging Project, мы создали первую крупномасштабную сеть коморбидных заболеваний у собак. Мы подтвердили, что диабет часто возникает раньше катаракты, и выяснили, что с возрастом проблемы со здоровьем, как правило, связаны с несколькими ключевыми заболеваниями", — добавила Антуанетта Фэнг.

Карта заболеваний собак открывает новые горизонты для ветеринарии. Она поможет улучшить раннюю диагностику, скорректировать скрининг под размер и породу животного и сделать профилактику более эффективной.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание
Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова
Одежда говорит громче слов — тайный язык гардероба раскрывает желания и страхи
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.