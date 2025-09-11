Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии

Как собирали данные

Исследование провела команда под руководством Антуанетты Фэнг из Чикагского университета совместно с коллегами из ведущих исследовательских центров США. В анализ вошли сведения о 26 614 собаках-компаньонах, собранные владельцами.

"Поскольку домашние собаки живут с нами в одном доме, в одной среде и подвержены многим возрастным заболеваниям, изучение того, как группируются и развиваются их болезни, позволяет лучше понять те же процессы мультиморбидности, которые подрывают здоровье человека, и указывает на стратегии раннего выявления и профилактики для людей", — говорит Антуанетта Фэнг.

Собаки оказались удобной моделью для изучения коморбидности: они делят с людьми одну среду обитания, получают регулярную ветеринарную помощь и имеют подробные медицинские карты.

Что показала сеть болезней

Учёные построили ненаправленную сеть, где учитывались пол, возраст, вес, репродуктивный статус и породность.

Обнаружена сильная связь между аллергией и наружным отитом: ушные инфекции у собак нередко вызваны именно аллергическими реакциями. Выявлена пара "протеинурия — анемия при хронической болезни почек". Это согласуется с механизмами поражения почек у собак. Наличие белка в моче и низкий уровень эритроцитов указывали на запущенные стадии почечной патологии. В данных прослеживалась кластеризация паразитарных инфекций: у одного животного часто встречается несколько паразитов одновременно.

Почему время имеет значение

Учёные добавили временной аспект и построили ориентированную сеть, показывающую, какое заболевание чаще возникает раньше.

Диабет у собак нередко предшествует катаракте: примерно у 75 % животных катаракта развивается в течение двух лет после постановки диагноза. Синдром сухого глаза часто ведёт к язве роговицы, так как роговица остаётся без естественной защиты. У пожилых собак гипертония часто предшествует хронической болезни почек, что согласуется с механизмом повреждения органов-мишеней при высоком давлении.

Такие закономерности помогают ветеринарам прогнозировать развитие болезней и назначать своевременные анализы.

Как болезни меняются с возрастом

С возрастом структура заболеваний упрощается: множество мелких проблем постепенно концентрируется вокруг нескольких ключевых узлов. Это подтверждает наблюдения владельцев: чем старше собака, тем сильнее проявляются хронические болезни.

Размер тела также имеет значение:

У крупных собак чаще встречаются ортопедические, эндокринные и онкологические заболевания. У мелких пород выше риск болезней сердца и глаз.

Эти данные позволяют точнее подбирать скрининг и профилактику.

Зачем карта нужна ветеринарам и владельцам

Практическая польза карты — в прогнозировании. Если у собаки появляется диагноз из центра кластера, ветеринар может:

назначить дополнительные анализы; запланировать более частые осмотры; предупредить владельцев о вероятных рисках и симптомах.

Для владельцев важно фиксировать даты первых проявлений болезней: даже приблизительная хронология превращает список диагнозов в полезную последовательность для врача.

"Изучив данные, предоставленные владельцами в рамках проекта Dog Aging Project, мы создали первую крупномасштабную сеть коморбидных заболеваний у собак. Мы подтвердили, что диабет часто возникает раньше катаракты, и выяснили, что с возрастом проблемы со здоровьем, как правило, связаны с несколькими ключевыми заболеваниями", — добавила Антуанетта Фэнг.

Карта заболеваний собак открывает новые горизонты для ветеринарии. Она поможет улучшить раннюю диагностику, скорректировать скрининг под размер и породу животного и сделать профилактику более эффективной.