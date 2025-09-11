Киты и дельфины находят общий язык — новые наблюдения меняют представление о жизни океана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совместные игры китов и дельфинов уже давно привлекают внимание исследователей и любителей морской жизни. Но только недавно ученые начали систематически собирать данные о таких встречах, чтобы понять, как именно они происходят и что скрывается за этим необычным поведением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Как собирали данные

Команда под руководством доктора Олафа Мейнека из программы "Киты и климат" Университета Гриффита проанализировала 199 наблюдений, включающих 425 усатых китов и около 1570 дельфинов. Наибольшее число встреч приходилось на горбатых китов и дельфинов-афалин.

В основу работы легли фотографии и видео со всего мира: материалы туристов, исследовательских экспедиций и общедоступные записи. Чтобы избежать ошибок, ученые проверяли личности животных и исключали дубли. Особую ценность представили кадры с камер, закреплённых на самих китах: они показали, что дельфины продолжают взаимодействовать с китами под водой.

Что показали наблюдения

Исследователи фиксировали положение дельфинов относительно китов, характер движений и возрастные группы. В большинстве случаев дельфины держались в районе головы кита — именно там волна давления помогала им двигаться легче. Этот эффект давно известен как "катание на носу".

Киты реагировали по-разному. Горбатые особи чаще всего отвечали плавными жестами грудных плавников, перекатами и демонстрацией брюха. Лишь в 5 % случаев фиксировались признаки агрессии.

"В частности, мы обнаружили, что у горбатых китов в трети случаев поведенческая реакция на дельфинов была положительной", — сказал доктор Олаф Мейнеке.

По словам исследователей, такие действия напоминают поведение при ухаживании или дружеском общении.

Зачем животные играют

Игра для морских млекопитающих — это не только развлечение. Учёные рассматривают её как особый вид поведения, который появляется в спокойных условиях и помогает развивать социальные навыки.

Игры могут быть:

  1. двигательными — когда животные вместе плавают, перекатываются, совершают акробатические манёвры;

  2. предметными — с участием водорослей, пузырей или других объектов;

  3. социальными — когда несколько особей взаимодействуют напрямую.

Когда в процессе участвуют представители разных видов, это называют межвидовой социальной игрой. Подобные взаимодействия могут быть как взаимными, так и односторонними.

Энергетический эффект

Для дельфинов такое поведение может иметь практическое значение. В одном из исследований 2024 года было показано, что тёмные дельфины, плавающие на носовой волне кита, дышат реже, чем свободно движущиеся особи. Это значит, что они экономят энергию, используя китов как "движущуюся волну".

Таким образом, совместные игры сочетают в себе и удовольствие, и выгоду.

Почему это важно для науки

Сообщения о близких контактах китов и дельфинов появляются десятилетиями, но лишь сейчас ученые начали видеть в них закономерности. Раньше такие случаи воспринимались скорее как любопытные исключения, а теперь становятся источником данных для анализа поведения и социальных структур морских животных.

Развитие технологий, дронов и социальных сетей даёт исследователям больше информации. Видео, снятые любителями, после проверки и систематизации становятся ценными дополнениями к научным наблюдениям.

Взгляд в будущее

Регулярные встречи без агрессии показывают, что киты и дельфины способны делить пространство океана и взаимодействовать друг с другом без конфликта. Это может влиять на их охотничьи привычки, миграции и даже способы коммуникации.

Учёные предполагают, что дальнейшие исследования помогут выяснить, какие условия усиливают вероятность совместной игры, а какие — снижают её. Важно стандартизировать наблюдения и формировать этограммы, чтобы лучше понимать закономерности межвидового общения в океане.

Совместные игры китов и дельфинов — это пример того, как природа удивляет нас гибкостью и непредсказуемостью. Такие наблюдения открывают новые горизонты в понимании жизни океана и социальных связей его обитателей.

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.

