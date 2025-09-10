Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Мысль о том, что крыса может появиться из унитаза, кажется сценой из фильма ужасов, однако в реальности такое явление возможно. Способности этих животных в сочетании с особенностями городской канализации делают подобные случаи вполне объяснимыми.

Мышь в унитазе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мышь в унитазе

Крысы и городская среда

Коричневая крыса (Rattus norvegicus) давно приспособилась к жизни рядом с человеком. Канализационные сети предоставляют ей безопасное убежище, защищённое от хищников и непогоды, а также постоянный доступ к пище. Именно поэтому именно канализация стала для крыс идеальной средой обитания и своеобразной транспортной системой.

Хотя большую часть времени крысы предпочитают оставаться внизу, иногда они поднимаются вверх по трубам, чтобы искать еду или новые территории. В таких случаях путь может привести их прямо в жилые помещения. Известны подтверждённые случаи появления крыс в унитазах: подобное происходило, например, в Бельгии в 2013 году, а в США это явление изучалось даже National Geographic.

Удивительные физические возможности

Крысы обладают навыками, которые помогают им легко преодолевать сложные препятствия. Они могут:

  • палавать несколько часов подряд;

  • задерживать дыхание под водой на несколько минут;

  • карабкаться по вертикальным поверхностям, включая мокрые трубы;

  • изгибаться и протискиваться через отверстия, значительно меньше собственных размеров, благодаря подвижности рёбер.

Даже U-образные изгибы в сантехнике не становятся для них барьером.

Когда возможна встреча с крысой в унитазе

Хотя подобные ситуации остаются редкими, вероятность увеличивается при следующих условиях:

  • высокая численность крыс в канализационных коллекторах;

  • прямое подключение водопровода к канализации без обратного клапана;

  • нехватка пищи, вынуждающая животных искать новые источники питания;

  • регулярный слив остатков еды или жира в унитаз.

Если крыса всё же оказалась в туалете, она в большинстве случаев испугается человека и попытается скрыться. Достаточно закрыть крышку унитаза, чтобы не допустить проникновения в дом. Для окончательного решения проблемы обычно вызывают специалистов по дератизации.

Почему истории так запоминаются

Из-за страха перед крысами редкие случаи их появления в унитазе производят сильное впечатление и становятся популярными сюжетами для СМИ и социальных сетей. Это создаёт ощущение, что подобные эпизоды встречаются чаще, чем на самом деле. В действительности же такие ситуации характерны в основном для крупных городов с густой популяцией крыс.

Ум и адаптивность крыс

Крысы отличаются высокой сообразительностью и способностью к обучению. Они запоминают маршруты, находят пути к пище, используют разные стратегии в случае неудачи и легко приспосабливаются к изменениям среды. Эти качества делают их одними из самых живучих животных, способных использовать даже слабые места городской инфраструктуры. Именно благодаря этим особенностям крысы способны проникать туда, где их меньше всего ожидают увидеть, включая унитазы.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
