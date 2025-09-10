Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва

Жители небольшого городка в штате Мэн вечером услышали жуткие вопли, похожие на крик женщины. Волнение росло, люди решили не рисковать и набрали номер шерифа. Полицейские, получив сообщение как о срочном случае, выехали на место. В сумерках они прошли вдоль железнодорожных путей, прислушиваясь к пронзительным звукам, и ожидали увидеть кого угодно — но точно не то, что открылось их глазам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Коза за забором

Вместо жертвы — коза с характером

Оказалось, источником "тревожных сигналов" был вовсе не человек. Виновником паники стал нигерийский карликовый козёл по кличке Саймон, живущий на ферме Oak Shade у семьи Хоуз. Животное с огромным удовольствием устраивало концерт на весь район, и его протяжные крики действительно были похожи на женские возгласы о помощи.

Полицейские с облегчением вздохнули: преступления не произошло. Хозяева Саймона подтвердили, что их питомец "просто любит громко высказываться".

"Я не знаю, как заставить козу замолчать. У него всё есть — еда, забота, внимание. Ему просто есть что сказать", — признался владелец.

Порода, которая умеет удивлять

Саймон относится к породе нигерийских карликовых коз. Эти животные давно прижились на американских фермах благодаря своей компактности и неприхотливости. Их можно узнать по забавной "игрушечной" внешности, добродушному характеру и необычным окрасам — от белого и золотистого до пятнистого. Некоторые представители породы сохраняют рога, что делает их вид ещё более колоритным.

При этом крошечные козы вовсе не декоративны. Они дают удивительно много молока, из которого можно готовить сыр, йогурты и масло. Не случайно их всё чаще заводят фермеры и любители сельской жизни.

Когда животное становится звездой

После происшествия Саймон моментально превратился в местную знаменитость. Его крики, напугавшие соседей, оказались настолько необычными, что о нём написали местные СМИ. Видео с места событий разошлось по соцсетям, а сам козёл получил почти "статус инфлюенсера".

Жители посёлка теперь шутят, что живут в одном из самых спокойных уголков штата — если не считать "голосистого соседа".

Что нам говорит эта история

На первый взгляд всё это похоже на забавный случай, но он заставляет задуматься и о серьёзных вещах.

Звуки природы могут обманывать: животные порой имитируют человеческие интонации, путая людей.

Сельская жизнь полна сюрпризов: то, что для хозяина кажется нормой, для соседей может стать причиной тревоги.

Домашние животные — часть семьи: Саймон хоть и "будит" округу своим криком, но хозяева души в нём не чают.

Современный миф в реальном времени: ещё вчера это был просто козёл, а сегодня о нём пишут СМИ по всему миру, называя "кричащим".

Ситуация в Мэне могла закончиться тревожно, но обернулась комичной историей. Полицейские вместо пострадавшей нашли лишь капризного козла, который требовал внимания. Жители вздохнули с облегчением, а Саймон, похоже, только усилил свой "артистизм".

Уточнения

Вопль — другое название крика.

