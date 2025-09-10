Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заряд молодости в тарелке: эти продукты включают естественную выработку коллагена
Финансовая гонка: какие профессии лидируют по зарплатам и приносят до 370 тысяч рублей
Деньги могут потерять в цене: как сохранить доходность в ближайшие дни
Поход в лес может закончиться больницей: о чём забывают даже опытные грибники
Водопровод Сегесты: как древние греки обеспечивали город водой
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике

Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва

3:25
Зоосфера

Жители небольшого городка в штате Мэн вечером услышали жуткие вопли, похожие на крик женщины. Волнение росло, люди решили не рисковать и набрали номер шерифа. Полицейские, получив сообщение как о срочном случае, выехали на место. В сумерках они прошли вдоль железнодорожных путей, прислушиваясь к пронзительным звукам, и ожидали увидеть кого угодно — но точно не то, что открылось их глазам.

Коза за забором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коза за забором

Вместо жертвы — коза с характером

Оказалось, источником "тревожных сигналов" был вовсе не человек. Виновником паники стал нигерийский карликовый козёл по кличке Саймон, живущий на ферме Oak Shade у семьи Хоуз. Животное с огромным удовольствием устраивало концерт на весь район, и его протяжные крики действительно были похожи на женские возгласы о помощи.

Полицейские с облегчением вздохнули: преступления не произошло. Хозяева Саймона подтвердили, что их питомец "просто любит громко высказываться".

"Я не знаю, как заставить козу замолчать. У него всё есть — еда, забота, внимание. Ему просто есть что сказать", — признался владелец.

Порода, которая умеет удивлять

Саймон относится к породе нигерийских карликовых коз. Эти животные давно прижились на американских фермах благодаря своей компактности и неприхотливости. Их можно узнать по забавной "игрушечной" внешности, добродушному характеру и необычным окрасам — от белого и золотистого до пятнистого. Некоторые представители породы сохраняют рога, что делает их вид ещё более колоритным.

При этом крошечные козы вовсе не декоративны. Они дают удивительно много молока, из которого можно готовить сыр, йогурты и масло. Не случайно их всё чаще заводят фермеры и любители сельской жизни.

Когда животное становится звездой

После происшествия Саймон моментально превратился в местную знаменитость. Его крики, напугавшие соседей, оказались настолько необычными, что о нём написали местные СМИ. Видео с места событий разошлось по соцсетям, а сам козёл получил почти "статус инфлюенсера".

Жители посёлка теперь шутят, что живут в одном из самых спокойных уголков штата — если не считать "голосистого соседа".

Что нам говорит эта история

На первый взгляд всё это похоже на забавный случай, но он заставляет задуматься и о серьёзных вещах.

  • Звуки природы могут обманывать: животные порой имитируют человеческие интонации, путая людей.
  • Сельская жизнь полна сюрпризов: то, что для хозяина кажется нормой, для соседей может стать причиной тревоги.
  • Домашние животные — часть семьи: Саймон хоть и "будит" округу своим криком, но хозяева души в нём не чают.
  • Современный миф в реальном времени: ещё вчера это был просто козёл, а сегодня о нём пишут СМИ по всему миру, называя "кричащим".

Ситуация в Мэне могла закончиться тревожно, но обернулась комичной историей. Полицейские вместо пострадавшей нашли лишь капризного козла, который требовал внимания. Жители вздохнули с облегчением, а Саймон, похоже, только усилил свой "артистизм".

Уточнения

Вопль — другое название крика.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств
Когда чудовища мельчают: меконгские рыбины, некогда по 300 кг, превращаются в тени самих себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.