Калифорнийская бездна раскрыла секрет: найден новый подводный мутант с глазами-прожекторами

Глубины океана снова удивляют. В 62 милях от побережья Калифорнии исследователи наткнулись на необычное создание, которое будто сошло со страниц фантастического романа. На глубине 3628 метров камеры подводного дрона зафиксировали розоватую рыбу с огромными глазами и телом, напоминающим головастика, покрытым мелкими бугорками.
Учёные подтвердили: это не просто любопытный экземпляр, а совершенно новый вид глубоководной рыбы-улитки. Более того, в ходе исследований в каньоне Монтерей было описано сразу три неизвестных ранее вида.
История началась ещё в 2019 году, когда исследовательский аппарат MBARI ("Док Рикеттс") опустился на глубину более трёх километров. Тогда впервые заметили маленькую розовую рыбку, тихо парящую над дном. Её округлое тело и непропорционально крупные глаза мгновенно привлекли внимание исследователей.
Позже анализ образца длиной всего 9,2 см показал: перед учёными нечто уникальное. Вид получил название бугристая рыба-улитка (Careproctus colliculi).
Экспедиция не ограничилась одной находкой. В материалах других погружений исследователи описали ещё два ранее неизвестных вида:
Таким образом, коллекция глубоководных "новичков" сразу пополнилась тремя новыми видами.
Огромные глаза нового вида — не причуда природы, а важный эволюционный инструмент. На глубине, куда почти не проникает солнечный свет, органам зрения приходится улавливать малейшие проблески биолюминесцентных организмов. Чем крупнее глаза, тем больше света они способны собрать.
Такая адаптация позволяет рыбе-улитке ориентироваться в кромешной темноте и находить добычу на дне океана.
Рыбы-улитки — удивительное семейство, включающее более 400 видов. Их можно встретить как в мелких прибрежных водах, так и на глубине в тысячи метров. Каждая новая находка напоминает: океан до сих пор хранит множество секретов.
Учёные отмечают, что такие открытия важны не только для науки. Глубоководные экосистемы особенно уязвимы перед изменением климата и промышленной добычей полезных ископаемых. Чем больше мы узнаём о жизни в океане, тем лучше можем защитить её от угроз.
Сегодня глубоководные экспедиции становятся всё более доступными благодаря современным технологиям. Дистанционно управляемые аппараты способны опускаться на километры вглубь, фиксируя каждое движение невидимых ранее созданий.
Уточнения
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
