Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
Не начинаю день без них: 90-летняя бабушка Утяшевой назвала продукты, которые продлевают ей жизнь

Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас

1:38
Зоосфера

Некоторые домашние кошки обладают способностью распознавать недомогания человека и даже снижать болевые ощущения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

По словам эксперта, животные могут реагировать на проблемные зоны организма.

"Кошка запрыгивает на кровать и ложится именно там, где у человека болит — например, в области живота или на ноге. Она начинает мурлыкать и как будто делает массаж. Через несколько минут боль заметно уменьшается", — рассказал Логинов.

Подобное поведение подтверждают многие владельцы: при головной боли кошки устраиваются у головы хозяина, а после их мурлыканья неприятные ощущения проходят.

"За собаками такого поведения не наблюдается. Кошки же, по всей видимости, улавливают либо биополя, либо патологические зоны и за счет мурлыканья воздействуют на них", — пояснил ветеринар.

При этом он добавил, что встречаются и необычные случаи, когда питомцы будто бы "забирают болезнь" хозяина.

"Одна из моих клиенток рассказывала, что у нее диагностировали онкологию, но заболевание вошло в ремиссию. Вскоре ее кошка заболела тем же и скончалась. Она верит, что животное взяло болезнь на себя", — добавил Логинов.

Эксперт отметил, что механизм явления пока остается не до конца изученным, однако факты того, что кошки способны находить болевые точки и облегчать состояние человека, действительно зафиксированы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Садоводство, цветоводство
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.