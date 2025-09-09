Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас

Некоторые домашние кошки обладают способностью распознавать недомогания человека и даже снижать болевые ощущения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

По словам эксперта, животные могут реагировать на проблемные зоны организма.

"Кошка запрыгивает на кровать и ложится именно там, где у человека болит — например, в области живота или на ноге. Она начинает мурлыкать и как будто делает массаж. Через несколько минут боль заметно уменьшается", — рассказал Логинов.

Подобное поведение подтверждают многие владельцы: при головной боли кошки устраиваются у головы хозяина, а после их мурлыканья неприятные ощущения проходят.

"За собаками такого поведения не наблюдается. Кошки же, по всей видимости, улавливают либо биополя, либо патологические зоны и за счет мурлыканья воздействуют на них", — пояснил ветеринар.

При этом он добавил, что встречаются и необычные случаи, когда питомцы будто бы "забирают болезнь" хозяина.

"Одна из моих клиенток рассказывала, что у нее диагностировали онкологию, но заболевание вошло в ремиссию. Вскоре ее кошка заболела тем же и скончалась. Она верит, что животное взяло болезнь на себя", — добавил Логинов.

Эксперт отметил, что механизм явления пока остается не до конца изученным, однако факты того, что кошки способны находить болевые точки и облегчать состояние человека, действительно зафиксированы.