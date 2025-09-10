Собаки на поводке и без тормозов: кого на прогулке стоит обходить десятой дорогой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Зоосфера

Прогулка с собакой полезна и для хозяина, и для питомца, однако встреча с другими животными может обернуться неожиданными проблемами. Важно понимать, что далеко не каждая собака на улице подходит для безопасного контакта.

Выгул собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выгул собаки

Перевозбуждённые

Собаки, которые ещё дома начинают рваться к выходу и во время прогулки постоянно тянут поводок, находятся в состоянии сильного возбуждения. В таком настроении они хуже контролируют себя и чаще провоцируют конфликты.

Излишне дружелюбные

Собаки, стремящиеся подойти к каждому встречному животному, могут вызвать стресс или агрессию у тех, кто не настроен на общение. Чтобы не допустить неприятных ситуаций, лучше обходить подобных "общительных" питомцев.

Гормональные факторы

В период течки у сук и во время гона у кобелей животные становятся особенно раздражительными и непредсказуемыми. В это время лучше избегать контактов и выбирать более спокойные маршруты для прогулок.

Робкие и тревожные

Пугливые собаки часто реагируют на новых знакомых стрессом. Если к ним подбегает более активный пёс, это может спровоцировать нежелательный конфликт. В такой ситуации полезно мягко пресечь контакт и дать питомцу чувство безопасности.

Главное правило

Наблюдательность и контроль во время прогулки позволяют избежать неприятностей. Если поведение чужой собаки вызывает сомнения, проще и безопаснее отойти в сторону, чем рисковать здоровьем своего любимца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
