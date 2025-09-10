Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню
Конец эпохи откладывается: УАЗ не решился похоронить легенду
Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг
Торфяные таблетки своими руками: способ сэкономить и получить рекордную рассаду
Тайга хранит своих стражей: 7 животных, которые превращают лес в зону риска для человека
Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе
Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет

Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря

2:15
Зоосфера

Чёрное море кажется спокойным, почти ласковым: тёплая поверхность, курорты, пляжи и сотни отдыхающих. Но под его зеркальной гладью скрыта среда, от которой держатся подальше даже самые свирепые морские хищники. Белые, тигровые и длиннокрылые акулы свободно чувствуют себя в Атлантике и Красном море, заходят в Средиземное через Гибралтар, но в Чёрное море — почти не проникают.

Акула
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

Холодные воды — не по вкусу хищникам

Температура Чёрного моря заметно ниже, чем в Средиземном. Для акулы, организм которой требует стабильного тепла и обильного питания, такие условия — испытание. В холодной воде замедляется обмен веществ, снижается скорость и реакция, а это значит: охотиться становится сложнее.

Мало корма, много конкурентов

Акулы — прожорливые хищники. Им нужны стаи тунца, косяки сардин или селёдки. В Чёрном море кормовой базы для таких гигантов, как белая или тигровая акула, просто нет. Здесь обитают в основном катраны и мелкие кошачьи акулы, которые опасности для человека не представляют.

Секретная угроза на глубине

Под слоем воды, начиная примерно со 100-150 метров, Чёрное море превращается в мёртвую зону. Более 90% его объёма заполнено сероводородом — ядовитым газом, смертельным для большинства живых организмов. Для акул это фактически "красная линия": спуститься в глубину и охотиться там они не могут, а у самого берега им не хватает пространства и пищи.

Человеку не страшно, а им — да

Интересно, что все эти факторы — холод, малосолёная вода, скудный рацион и отравленные глубины — делают море в глазах акул опасным и непривлекательным. У них не возникает даже "мысли" зайти в эти воды.

А вот для человека Чёрное море по-прежнему остаётся курортным раем: тёплое солнце, пляжи, морской бриз и множество прибрежных развлечений. Получается парадокс — там, где хищники не решаются плыть, люди чувствуют себя в безопасности.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет
Лето кончилось, бензин — тоже? Эти регионы России страдают от дефицита топлива
Жестокая игра любви: мини-сериал Подружка исследует тёмные стороны материнских чувств
Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Глава ЕК объяснила, почему заключила невыгодное торговое соглашение с США
Эти четыре города докажут: самые яркие впечатления живут вдали от туристических маршрутов
Квитанции из параллельной реальности: ростовчанам насчитали долги за чужие годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.