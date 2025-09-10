Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря

Чёрное море кажется спокойным, почти ласковым: тёплая поверхность, курорты, пляжи и сотни отдыхающих. Но под его зеркальной гладью скрыта среда, от которой держатся подальше даже самые свирепые морские хищники. Белые, тигровые и длиннокрылые акулы свободно чувствуют себя в Атлантике и Красном море, заходят в Средиземное через Гибралтар, но в Чёрное море — почти не проникают.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Холодные воды — не по вкусу хищникам

Температура Чёрного моря заметно ниже, чем в Средиземном. Для акулы, организм которой требует стабильного тепла и обильного питания, такие условия — испытание. В холодной воде замедляется обмен веществ, снижается скорость и реакция, а это значит: охотиться становится сложнее.

Мало корма, много конкурентов

Акулы — прожорливые хищники. Им нужны стаи тунца, косяки сардин или селёдки. В Чёрном море кормовой базы для таких гигантов, как белая или тигровая акула, просто нет. Здесь обитают в основном катраны и мелкие кошачьи акулы, которые опасности для человека не представляют.

Секретная угроза на глубине

Под слоем воды, начиная примерно со 100-150 метров, Чёрное море превращается в мёртвую зону. Более 90% его объёма заполнено сероводородом — ядовитым газом, смертельным для большинства живых организмов. Для акул это фактически "красная линия": спуститься в глубину и охотиться там они не могут, а у самого берега им не хватает пространства и пищи.

Человеку не страшно, а им — да

Интересно, что все эти факторы — холод, малосолёная вода, скудный рацион и отравленные глубины — делают море в глазах акул опасным и непривлекательным. У них не возникает даже "мысли" зайти в эти воды.

А вот для человека Чёрное море по-прежнему остаётся курортным раем: тёплое солнце, пляжи, морской бриз и множество прибрежных развлечений. Получается парадокс — там, где хищники не решаются плыть, люди чувствуют себя в безопасности.

