Тайга хранит своих стражей: 7 животных, которые превращают лес в зону риска для человека

4:36
Зоосфера

Тайга — не декорация для походного селфи, а жёсткая система с собственными правилами. Здесь человек — гость, которого не ждали. И если не понимать повадки местной фауны, романтика быстро превращается в свод правил выживания. Ниже — семь реальных угроз и то, что о них важно знать, чтобы вернуться из леса своим ходом.

Лось
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government
Лось

Медведь: иллюзия контроля

Бурый медведь избегает людей, но исходит из еды, а не морали. В конце лета аппетит управляет решениями: всё, что пахнет калориями, — цель. Самка с медвежатами атакует без размышлений. Бежать нельзя: сработает инстинкт погони, скорость зверя — до 50 км/ч. Лучше пятиться, наблюдая за животным, и по очереди бросать вещи и еду — это часто переключает внимание. Большинство нападений фиксируют на ягодниках и у падали: там медведь защищает ресурс.

Волк: опасность исключений

Стая обычно обходит человека стороной, держась на дистанции километров. Атаки — редкая патология, связанная с бешенством или голодом одиночки. Насторожить должны дневная активность без страха, шаткая походка, пена у пасти. В обычной обстановке волк услышит и уйдёт раньше, чем вы его заметите.

Кабан: "таранам" нужна причина

Дикий кабан — не охотник на людей, но силён, быстр и легко теряет терпение. Самцы в гону и самки с поросятами — пиковый риск. Клыки длиной до 15 см рвут мышцы, а масса до 200 кг делает удар таранным. Не загоняйте зверя в угол, не размахивайте руками. Работают простые правила: держать расстояние, обходить густые буреломы, где зверь поднимается внезапно, и помнить, что кабан отлично плавает.

Лось: "травоядный" не значит безопасный

В брачный период у лося короткий фитиль: любой шумный объект воспринимается как соперник. Разгон до 55 км/ч и удар копытом — серьёзная травма. Спасает толстое дерево и отсутствие резких движений. У лося слабое зрение, но отличный слух и нюх: потеряв цель, он быстро успокаивается. Самки вне гона тоже опасны рядом с телятами.

Рысь: удар из тени

Рысь не рассматривает человека добычей, но защищает логово молниеносно. Типичный сценарий — бросок сзади на спину или шею. Помогают дистанция и внимание к "тихим" местам: кромки болот, заросшие валежники, валуны. Если заметили кошку — не приближайтесь, особенно к местам возможного выводка.

Росомаха: малый размер, большой характер

Коренастый зверь весом до 25 кг держит репутацию бесстрашного хищника. Челюсти дробят кости, запах метки сбивает с ног. Росомаха защищает добычу и тайники, легко лезет в рюкзаки и избушки. Не оставляйте пищу и мусор: гермоупаковка, подвес на высоте, чистая стоянка — обязательны. Встреча на тропе — редкость, но спровоцировать конфликт проще простого остатками еды.

Гадюка: тишина перед укусом

Единственная массовая ядовитая змея лесной зоны Евразии. Скрытность — основной риск: зигзаг на спине сливается с подстилкой, предупреждающего "шипа" может не быть. Большинство укусов — при наступании или попытке схватить змею палкой. На природе — закрытая обувь, штанины поверх берцев, внимание к обочинам троп и прогретым камням. После укуса — иммобилизация конечности, питьё, вызов помощи; жгуты, разрезы и "высасывание" запрещены.

Что снижает риск для всех семи

  • Шумная группа безопаснее одиночки.
  • Сильные запахи еды — магнит для хищников; готовьте и храните пищу в стороне от ночёвки.
  • Не бегите от крупного зверя и не подходите к детёнышам — где детёныш, там родитель.
  • Маршрут и время возвращения должны знать те, кто останется в городе.
  • Аптечка с противошоковым набором и спутниковый трекер — не роскошь.

Тайга не злобна и не добра — она просто не прощает самоуверенности. Правильная дистанция, внятные привычки безопасности и уважение к чужим правилам резко уменьшают шанс конфликта даже с самым "неудобным" соседом по лесу.

Уточнения

Тайга́ — биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов, образованных в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
