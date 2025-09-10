Кошки слышат голос хозяина: научный эксперимент раскрыл удивительную правду о питомцах

Каждому хозяину знакомо это чувство: вы зовёте кошку, она поворачивает уши… и остаётся сидеть на месте. Оказывается, вы не ошибаетесь — кошки действительно слышат и распознают наш голос, просто чаще всего предпочитают его игнорировать.

Японское исследование

Учёные Токийского университета провели эксперимент: двадцати кошкам проиграли записи голосов их владельцев и незнакомцев. Для чистоты опыта хозяева обращались к питомцам привычным "ласковым" голосом, а затем следовали записи трёх посторонних людей.

Реакции оценивались по движению ушей, головы, хвоста, лап и даже по расширению зрачков. Вывод оказался однозначным: кошки реагируют сильнее на голос хозяина, но при этом почти никогда не предпринимают действий — не подходят и не двигаются к человеку.

Почему так происходит?

Учёные объясняют это историей приручения. В отличие от собак, которые тысячелетиями жили рядом с человеком и учились реагировать на команды, кошки сохраняли независимость. Их одомашнивание длилось более 9 тысяч лет, но при этом они не выработали привычки выполнять указания.

Иными словами: кошки слышат нас прекрасно, распознают голос, но выбор — реагировать или нет — всегда остаётся за ними.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

