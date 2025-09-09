Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки

Красота собачьей шерсти всегда начинается изнутри. Чтобы она была густой, мягкой и сияющей, питомцу нужны правильное питание и регулярный уход. Добавьте к этому немного внимания — и дома у вас будет собака с шерстью чемпиона.
Главный строительный материал шерсти — качественный белок. Поэтому в рационе собаки должно быть достаточно свежего мяса — источника легкоусвояемого животного протеина. Недостаток белка или его замена растительными аналогами быстро отражается на состоянии шерсти.
Полноценный корм с высоким содержанием мяса естественным образом включает все эти вещества в нужной форме.
Регулярное вычёсывание — основа здоровой шерсти. Оно:
Выбирайте инструменты по типу шерсти: гребни, щётки, фурминаторы для подшёрстка.
Частое мытьё вредно: оно разрушает защитный слой кожи и пересушивает шерсть. Для большинства собак достаточно купания раз в 1-3 месяца — только при сильном загрязнении. Используйте только специальные собачьи шампуни, безопасные для их уровня pH.
Сочетание сбалансированного питания и регулярного ухода гарантирует, что шерсть будет не просто красивой, но и здоровой. А это значит, что ваш пёс будет чувствовать себя отлично и радовать вас своим внешним видом.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
