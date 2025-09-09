Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Зоосфера

Красота собачьей шерсти всегда начинается изнутри. Чтобы она была густой, мягкой и сияющей, питомцу нужны правильное питание и регулярный уход. Добавьте к этому немного внимания — и дома у вас будет собака с шерстью чемпиона.

уход за собаками
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
уход за собаками

Питание для красивой шерсти

Главный строительный материал шерсти — качественный белок. Поэтому в рационе собаки должно быть достаточно свежего мяса — источника легкоусвояемого животного протеина. Недостаток белка или его замена растительными аналогами быстро отражается на состоянии шерсти.

Важные компоненты

  • Омега-3 и омега-6 жирные кислоты — для блеска и здоровья кожи;
  • Цинк — помогает образованию кератина;
  • Витамин А — регулирует выработку кожного сала;
  • Витамины группы B — ускоряют рост волос;
  • Витамин E — действует как антиоксидант и способствует обновлению клеток.

Полноценный корм с высоким содержанием мяса естественным образом включает все эти вещества в нужной форме.

Уход снаружи: расчёсывание

Регулярное вычёсывание — основа здоровой шерсти. Оно:

  • удаляет отмершие волосы,
  • стимулирует кровообращение,
  • распределяет натуральные масла,
  • помогает заметить кожные проблемы и паразитов,
  • укрепляет контакт между собакой и хозяином.

Выбирайте инструменты по типу шерсти: гребни, щётки, фурминаторы для подшёрстка.

Купание без фанатизма

Частое мытьё вредно: оно разрушает защитный слой кожи и пересушивает шерсть. Для большинства собак достаточно купания раз в 1-3 месяца — только при сильном загрязнении. Используйте только специальные собачьи шампуни, безопасные для их уровня pH.

Главное — уважать потребности питомца

Сочетание сбалансированного питания и регулярного ухода гарантирует, что шерсть будет не просто красивой, но и здоровой. А это значит, что ваш пёс будет чувствовать себя отлично и радовать вас своим внешним видом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
