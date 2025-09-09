Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Красота собачьей шерсти всегда начинается изнутри. Чтобы она была густой, мягкой и сияющей, питомцу нужны правильное питание и регулярный уход. Добавьте к этому немного внимания — и дома у вас будет собака с шерстью чемпиона.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ уход за собаками

Питание для красивой шерсти

Главный строительный материал шерсти — качественный белок. Поэтому в рационе собаки должно быть достаточно свежего мяса — источника легкоусвояемого животного протеина. Недостаток белка или его замена растительными аналогами быстро отражается на состоянии шерсти.

Важные компоненты

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты — для блеска и здоровья кожи;

Цинк — помогает образованию кератина;

Витамин А — регулирует выработку кожного сала;

Витамины группы B — ускоряют рост волос;

Витамин E — действует как антиоксидант и способствует обновлению клеток.

Полноценный корм с высоким содержанием мяса естественным образом включает все эти вещества в нужной форме.

Уход снаружи: расчёсывание

Регулярное вычёсывание — основа здоровой шерсти. Оно:

удаляет отмершие волосы,

стимулирует кровообращение,

распределяет натуральные масла,

помогает заметить кожные проблемы и паразитов,

укрепляет контакт между собакой и хозяином.

Выбирайте инструменты по типу шерсти: гребни, щётки, фурминаторы для подшёрстка.

Купание без фанатизма

Частое мытьё вредно: оно разрушает защитный слой кожи и пересушивает шерсть. Для большинства собак достаточно купания раз в 1-3 месяца — только при сильном загрязнении. Используйте только специальные собачьи шампуни, безопасные для их уровня pH.

Главное — уважать потребности питомца

Сочетание сбалансированного питания и регулярного ухода гарантирует, что шерсть будет не просто красивой, но и здоровой. А это значит, что ваш пёс будет чувствовать себя отлично и радовать вас своим внешним видом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

