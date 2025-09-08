Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев

Ваш пернатый друг заслуживает не только вкусный корм и внимание, но и пространство, где он будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. Волнистые попугаи активны, любопытны и нуждаются в том, чтобы их клетка была не просто местом для сна и еды, а полноценным домом, в котором можно играть, тренироваться и отдыхать.
Главное правило — чем просторнее клетка, тем лучше. Даже несмотря на то, что волнистые попугаи невелики по размеру, им требуется достаточно места, чтобы свободно летать с жердочки на жердочку и активно передвигаться. Лучший вариант — клетка с горизонтальными прутьями: попугаи любят лазать, а вертикальные перекладины не дадут им этого удовольствия.
Не менее важно и расстояние между прутьями. Оно должно быть безопасным, чтобы птица не застряла и не выбралась наружу. Оптимальным считается промежуток не более 12 мм. Если он больше, появляется риск, что питомец застрянет или даже выберется.
Попугаям нравится сидеть на разных уровнях, поэтому важно разместить несколько жердочек на разной высоте. Это позволяет птице активно тренироваться и укреплять мышцы лап, что напрямую влияет на её здоровье. При этом не стоит ограничиваться только пластиковыми жердочками: деревянные веточки ближе к естественным условиям и помогают стачивать когти.
Волнистые попугайчики — настоящие игривые создания. Если им скучно, они могут начать грызть клетку или терять интерес к жизни. Чтобы этого не произошло, в клетке должны быть игрушки: колокольчики, зеркальца, верёвочные лесенки, качели. Их нужно менять время от времени, чтобы поддерживать интерес питомца.
Еда и вода должны находиться в удобных, устойчивых кормушках и поилках. Посуду стоит выбирать из безопасного материала, легко моющуюся и прочную, ведь попугаи иногда любят пробовать всё "на зуб". Расположите их так, чтобы птица могла свободно подлетать и не пачкать корм.
Многие хозяева забывают, что волнистые попугайчики обожают купаться. Поставьте в клетку специальную ванночку или навесную купалку. Вода должна быть чистой и тёплой. Купание не только поддерживает перья в порядке, но и приносит птице удовольствие.
Перед тем как заселить попугая, внимательно осмотрите клетку. Уберите все острые края, торчащие проволоки и другие потенциально опасные элементы. Даже небольшая царапина может вызвать у птицы серьёзное воспаление.
Не менее важно правильно разместить жилище попугая. Оно должно находиться там, где птица сможет наблюдать за жизнью семьи и чувствовать себя её частью. Однако клетка не должна стоять на сквозняке или под прямыми солнечными лучами. Оптимально — светлое и тихое место, где вечером попугай сможет спокойно отдыхать.
Чистота в клетке — это здоровье вашего питомца. Помёт и остатки пищи необходимо убирать каждый день, а раз в неделю проводить генеральную уборку с мытьём всех элементов клетки. Для этого используйте безопасные для птиц средства или просто горячую воду.
Попугаи нуждаются в отдыхе не меньше людей. Обеспечьте питомцу тишину и покой ночью, прикрывая клетку лёгкой тканью или размещая её в более уединённой части комнаты. Это создаст у птицы чувство безопасности и позволит восстановить силы.
Уточнения
