Ваш попугай тихо сидит в углу? Это не спокойствие, а красный флаг, который игнорируют 90% владельцев

Зоосфера

Ваш пернатый друг заслуживает не только вкусный корм и внимание, но и пространство, где он будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. Волнистые попугаи активны, любопытны и нуждаются в том, чтобы их клетка была не просто местом для сна и еды, а полноценным домом, в котором можно играть, тренироваться и отдыхать.

Волнистые попугайчики
Фото: www.flickr.com by 陈霆, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волнистые попугайчики

Размер и конструкция клетки

Главное правило — чем просторнее клетка, тем лучше. Даже несмотря на то, что волнистые попугаи невелики по размеру, им требуется достаточно места, чтобы свободно летать с жердочки на жердочку и активно передвигаться. Лучший вариант — клетка с горизонтальными прутьями: попугаи любят лазать, а вертикальные перекладины не дадут им этого удовольствия.

Не менее важно и расстояние между прутьями. Оно должно быть безопасным, чтобы птица не застряла и не выбралась наружу. Оптимальным считается промежуток не более 12 мм. Если он больше, появляется риск, что питомец застрянет или даже выберется.

Насесты и жердочки

Попугаям нравится сидеть на разных уровнях, поэтому важно разместить несколько жердочек на разной высоте. Это позволяет птице активно тренироваться и укреплять мышцы лап, что напрямую влияет на её здоровье. При этом не стоит ограничиваться только пластиковыми жердочками: деревянные веточки ближе к естественным условиям и помогают стачивать когти.

Игрушки для развлечений

Волнистые попугайчики — настоящие игривые создания. Если им скучно, они могут начать грызть клетку или терять интерес к жизни. Чтобы этого не произошло, в клетке должны быть игрушки: колокольчики, зеркальца, верёвочные лесенки, качели. Их нужно менять время от времени, чтобы поддерживать интерес питомца.

Кормушки и поилки

Еда и вода должны находиться в удобных, устойчивых кормушках и поилках. Посуду стоит выбирать из безопасного материала, легко моющуюся и прочную, ведь попугаи иногда любят пробовать всё "на зуб". Расположите их так, чтобы птица могла свободно подлетать и не пачкать корм.

Вода для купания

Многие хозяева забывают, что волнистые попугайчики обожают купаться. Поставьте в клетку специальную ванночку или навесную купалку. Вода должна быть чистой и тёплой. Купание не только поддерживает перья в порядке, но и приносит птице удовольствие.

Безопасность в клетке

Перед тем как заселить попугая, внимательно осмотрите клетку. Уберите все острые края, торчащие проволоки и другие потенциально опасные элементы. Даже небольшая царапина может вызвать у птицы серьёзное воспаление.

Где ставить клетку

Не менее важно правильно разместить жилище попугая. Оно должно находиться там, где птица сможет наблюдать за жизнью семьи и чувствовать себя её частью. Однако клетка не должна стоять на сквозняке или под прямыми солнечными лучами. Оптимально — светлое и тихое место, где вечером попугай сможет спокойно отдыхать.

Чистота и уход

Чистота в клетке — это здоровье вашего питомца. Помёт и остатки пищи необходимо убирать каждый день, а раз в неделю проводить генеральную уборку с мытьём всех элементов клетки. Для этого используйте безопасные для птиц средства или просто горячую воду.

Спокойный уголок для сна

Попугаи нуждаются в отдыхе не меньше людей. Обеспечьте питомцу тишину и покой ночью, прикрывая клетку лёгкой тканью или размещая её в более уединённой части комнаты. Это создаст у птицы чувство безопасности и позволит восстановить силы.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
